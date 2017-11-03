Новосибирская область более чем наполовину обеспечивает себя овощами

Источник: Вести - Новосибирск

Итак, приведём в порядок овощи. Сегодня жителям Новосибирской области, чтобы правильно питаться, необходимо 390 тысяч тонн полезного продукта сельского хозяйства. Это ежегодно. Из них мы сами выращиваем 210 тысяч тонн картофеля, моркови, помидоров и огурцов. Остальное получаем уже из заграницы Новосибирской области.

Василий Пронькин, Министр сельского хозяйства Новосибирской области: «Нужно понимать, что процент обеспеченности, он несколько выше половины. Остальная доля, порядка 40 — 45 процентов завозится из других регионов. При этом если овощи завозятся из стран ближнего зарубежья — это, как правило, страны СНГ, то картофель у нас появляется из субъектов, граничащих с Новосибирской областью. Его немного завозится — в пределах 5 -25 тысяч тонн в год, поэтому в основном все корнеплоды и картофель — это наши. А овощи завозятся из стран ближнего зарубежья».

Среди тех, кто завозит к нам живые витамины — Айзербаджан, Таджикистан, Киргизия, Казахстан. Встречается даже Турция, правда, редко. И здесь стоит признать — без такой поддержки третьему по величине городу России не обойтись. Власти уверены, что в ближайшем будущем крупные агрохолдинги смогут обеспечивать область всем необходимым. Ну, а точнее — почти всем.

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Василий Пронькин, Министр сельского хозяйства Новосибирской области: «Та динамика, которая сегодня наблюдается по производству овощей, она имеет приростной характер ежегодно. При этом с учетом того, что производство овощей у населения падает, эту долю на себя берут крупные сельскохозяйственные предприятия и холдинги. И я думаю, что так диверсификация, которую ставим мы сегодня в задачу нашим производителям, позволит нам этот процент резко снизить. Это не только наше желание. Это еще и те меры государственной поддержки, которые предусмотрены в федеральном бюджете. Где особую роль занимает импортозамещение прежде всего того, что не производится у нас».