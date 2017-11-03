В «Росатоме» ожидают, что до конца 2017 г еще два свердловских «атомных» города получат статус ТОСЭР

«Мы ожидаем выхода постановлений правительства до конца 2017 года», — сказал А. Полосин в интервью агентству.

По словам представителя госкорпорации, основными отраслями специализации потенциальных резидентов ТОСЭР «Лесной» станут высоковольтное и электротехническое оборудование, новые материалы и технологии.

Создаваемая в Новоуральске территория опережающего развития может стать привлекательной для локализации широкого перечня инновационных и производственных проектов, в том числе, в области пищевой промышленности и агропромышленного комплекса. В госкорпорации надеются, что после определенных законодательных изменений ТОСЭР будут созданы в еще девяти атомных городах в течение 2018 года.

«Согласно уже существующим заявкам, в атомных городах, которые получат статус ТОСЭР, может быть создано более 14 тыс. рабочих мест и привлечено около 86 млрд рублей инвестиций», — добавил представитель Росатома.