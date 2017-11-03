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13:06 (мск), источник: Интерфакс

В «Росатоме» ожидают, что до конца 2017 г еще два свердловских «атомных» города получат статус ТОСЭР

3 ноября. Interfax-Russia.ru — Атомные города Лесной и Новоуральск в Свердловской области в ближайшие два месяца могут стать территориями опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), сообщил «Интерфаксу» начальник управления по работе с регионами госкорпорации «Росатом» Андрей Полосин.

«Мы ожидаем выхода постановлений правительства до конца 2017 года», — сказал А. Полосин в интервью агентству.

По словам представителя госкорпорации, основными отраслями специализации потенциальных резидентов ТОСЭР «Лесной» станут высоковольтное и электротехническое оборудование, новые материалы и технологии.

Создаваемая в Новоуральске территория опережающего развития может стать привлекательной для локализации широкого перечня инновационных и производственных проектов, в том числе, в области пищевой промышленности и агропромышленного комплекса. В госкорпорации надеются, что после определенных законодательных изменений ТОСЭР будут созданы в еще девяти атомных городах в течение 2018 года.

«Согласно уже существующим заявкам, в атомных городах, которые получат статус ТОСЭР, может быть создано более 14 тыс. рабочих мест и привлечено около 86 млрд рублей инвестиций», — добавил представитель Росатома.

А. Полосин напомнил, что в апреле 2017 года статус ТОСЭР получил атомный город Саров Нижегородской области, на территории которого будут развиваться предприятия, связанные с IT-индустрией. Первый резидент ТОСЭР «Саров» станет разработчик программного обеспечения.

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