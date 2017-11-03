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13:03 (мск), источник: Новости Перми

Новостройку для переселения людей из аварийных домов в Лысьве признали непригодной для жилья

В городе построили три дома для переселения граждан. Однако все здания были возведены с многочисленными нарушениями. По данным фактам были возбуждены уголовные дела, фигурантами которых стали застройщик и бывший глава Лысьвы.

Дом на ул. Орджоникидзе, 17 в Лысьве построили в 2014 году, через год туда заселились первые жильцы. По словам местной жительницы Гузали Каметовой, уже в это время в квартирах на первом этаже были трещины, а в мае 2016 года они распространились по дому. В это же время начала протекать крыша.

Вечером 2 ноября 2017 года сотрудники МЧС сообщили жильцам, что дом признан аварийным, а людям необходимо собрать вещи, деньги, продукты и пожить у знакомых или родственников до тех пор, пока не будет предоставлено временное место для проживания. 3 ноября будет проведено собрание по поводу расселения дома.

Жильцов, скорее всего, временно поселят в детские лагеря, рассказала Гузаль Каметова, но собственники не хотят покидать свои недавно приобретенные квартиры.

Примечательно, что этот дом, а также два здания на ул. Мира, 53, 55, были построены для переселения людей из аварийных домов. Застройщиком выступило ООО «РостСтрой». Во всех трех зданиях обнаружены многочисленные дефекты. В конце февраля 2017 года директора строительной компании задержали из-за возбуждения трех уголовных дел — по одному на каждый дом.

Причастным к строительству этих домов стал и бывший глава Лысьвенского округа Виталий Шувалов, которому грозит шесть лет лишения свободы за превышение должностных полномочий. По версии следствия, он знал, что указанные здания не соответствуют требованиям безопасности, но всё равно подписал разрешение на ввод объектов в эксплуатацию.

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