Новостройку для переселения людей из аварийных домов в Лысьве признали непригодной для жилья

Дом на ул. Орджоникидзе, 17 в Лысьве построили в 2014 году, через год туда заселились первые жильцы. По словам местной жительницы Гузали Каметовой, уже в это время в квартирах на первом этаже были трещины, а в мае 2016 года они распространились по дому. В это же время начала протекать крыша.



Вечером 2 ноября 2017 года сотрудники МЧС сообщили жильцам, что дом признан аварийным, а людям необходимо собрать вещи, деньги, продукты и пожить у знакомых или родственников до тех пор, пока не будет предоставлено временное место для проживания. 3 ноября будет проведено собрание по поводу расселения дома.



Жильцов, скорее всего, временно поселят в детские лагеря, рассказала Гузаль Каметова, но собственники не хотят покидать свои недавно приобретенные квартиры.



Примечательно, что этот дом, а также два здания на ул. Мира, 53, 55, были построены для переселения людей из аварийных домов. Застройщиком выступило ООО «РостСтрой». Во всех трех зданиях обнаружены многочисленные дефекты. В конце февраля 2017 года директора строительной компании задержали из-за возбуждения трех уголовных дел — по одному на каждый дом.