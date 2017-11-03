К чемпионату мира по футболу в Москве откроют еще четыре гостиницы
С 2018 по 2020 год в городе введут в эксплуатацию около 30 отелей площадью более чем 1,35 миллиона квадратных метров.
С 2018 по 2020 год в городе введут в эксплуатацию около 30 отелей площадью более чем 1,35 миллиона квадратных метров.
В первой половине 2018 года в Москве планируется завершить строительство еще четырех гостиниц на 585 номеров, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Всего, по его словам, в следующем году планируется сдать в эксплуатацию порядка 10 крупных гостиниц.
«В Москве ежегодно вводится значительное число отелей. Однако в преддверии чемпионата мира по футболу отмечался рост объемов гостиничного строительства», — отметил глава Стройкомплекса.
Марат Хуснуллин напомнил, что за минувшие семь лет в Москве ввели в строй более 30 новых гостиниц. За три ближайших года, с 2018 по 2020 год, в городе планируется ввести в эксплуатацию еще около 30 отелей площадью более чем 1,35 миллиона квадратных метров.
«Хочу подчеркнуть, что у нас нет никаких сомнений, что Москва с достоинством встретит гостей чемпионата мира по футболу», — добавил заммэра.
Весной 2017 года в Москве ввели в строй главную арену чемпионата по футболу 2018 года — Большую спортивную арену «Лужников». 11 ноября 2017 года здесь пройдет первая после реконструкции официальная игра — товарищеский матч между сборной России и сборной Аргентины.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве,
Главные события пройдут на Большой спортивной арене «Лужников». Здесь состоится семь встреч: матч открытия, три матча группового этапа, одна восьмая финала, полуфинал и финал. Еще пять игр турнира примет стадион «Спартак»: четыре матча группового турнира и одну восьмую финала.
Какие именно команды выйдут на московские стадионы, станет известно 1 декабря, когда состоится церемония финальной жеребьевки чемпионата мира по футболу ФИФА — 2018. Всех участников поделят на восемь групп по четыре команды в каждой. Им присвоят латинские буквенные обозначения от A до H. Известно, что сборная России получила обозначение А1 и что 14 июня 2018 года турнир откроется в «Лужниках» матчем с ее участием.