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17:07 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

К чемпионату мира по футболу в Москве откроют еще четыре гостиницы

С 2018 по 2020 год в городе введут в эксплуатацию около 30 отелей площадью более чем 1,35 миллиона квадратных метров.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В первой половине 2018 года в Москве планируется завершить строительство еще четырех гостиниц на 585 номеров, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Всего, по его словам, в следующем году планируется сдать в эксплуатацию порядка 10 крупных гостиниц.

«В Москве ежегодно вводится значительное число отелей. Однако в преддверии чемпионата мира по футболу отмечался рост объемов гостиничного строительства», — отметил глава Стройкомплекса.

Марат Хуснуллин напомнил, что за минувшие семь лет в Москве ввели в строй более 30 новых гостиниц. За три ближайших года, с 2018 по 2020 год, в городе планируется ввести в эксплуатацию еще около 30 отелей площадью более чем 1,35 миллиона квадратных метров.

«Хочу подчеркнуть, что у нас нет никаких сомнений, что Москва с достоинством встретит гостей чемпионата мира по футболу», — добавил заммэра.

Весной 2017 года в Москве ввели в строй главную арену чемпионата по футболу 2018 года — Большую спортивную арену «Лужников». 11 ноября 2017 года здесь пройдет первая после реконструкции официальная игра — товарищеский матч между сборной России и сборной Аргентины.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Столицу не зря называют главным городом будущего турнира. Организаторы готовятся принять здесь 12 игр.

Главные события пройдут на Большой спортивной арене «Лужников». Здесь состоится семь встреч: матч открытия, три матча группового этапа, одна восьмая финала, полуфинал и финал. Еще пять игр турнира примет стадион «Спартак»: четыре матча группового турнира и одну восьмую финала.

Какие именно команды выйдут на московские стадионы, станет известно 1 декабря, когда состоится церемония финальной жеребьевки чемпионата мира по футболу ФИФА — 2018. Всех участников поделят на восемь групп по четыре команды в каждой. Им присвоят латинские буквенные обозначения от A до H. Известно, что сборная России получила обозначение А1 и что 14 июня 2018 года турнир откроется в «Лужниках» матчем с ее участием.

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