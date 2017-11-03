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13:22 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловские власти обещают 6,4% к зарплате

И машиностроительный бум.

Источник: УралИнформБюро

Свердловская область к концу 2017 года увеличит свой валовый региональный продукт (ВРП) до 2 триллионов рублей. Такой прогноз сделало областное министерство экономики, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики региона.

По данным департамента, разработкой прогноза занимались с мая 2017 года несколько отраслевых министерств, органы местного самоуправления и порядка 500 организаций, осуществляющих деятельность на территории региона. Согласно их выкладкам, рост экономики региона к 2020 году должен составить 103%. «Локомотивами» этого роста станут высокотехнологичные отрасли машиностроительного и химического комплекса.

Как уточнила исполняющая обязанности министра экономики Свердловской области Татьяна Гладкова, устойчивое развитие металлургии будет связано с реализацией крупных инвестиционных проектов естественных монополий, увеличивающих спрос на продукцию предприятий Свердловской области.

При этом ожидается рост цен на цветные металлы, оживление внутреннего спроса, связанного с расширением внутренней кооперации и ростом уровня локализации производства. Свою лепту в укрепление экономики области внесут и предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые планируют увеличить объемы гражданской продукции.

Инвестиции в основной капитала к 2020 году должны вырасти до 106,6%, уверены авторы прогноза. Этому будут способствовать федеральные программы развития кредитования, ограничение роста тарифов и внедрение механизмов «цифровой экономики». По словам Гладковой, особый упор будет сделан на реализацию крупных инвестиционных проектов, прежде всего ОЭЗ «Титановая долина» и программ по развитию индустриальных парков.

Восстановительная динамика развития реального сектора экономики окажет влияние на уровень среднемесячной заработной платы работников, рост которой в 2018—2020 годах составит около 6,4% в год.

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