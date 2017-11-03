Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Плющенко подрался в результате проверки во дворе
Неизбежность старения доказали математически
Эксперты оценили риски увеличения Минфином закупки валюты на 62%
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
В Кремле ответили на предложение Кадырова захоронить Ленина
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
«Ах, какие ножки»: Климова затмила Анджелину Джоли
СМИ: Украина запустила ракеты в сторону Крыма
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Украины запустила ракеты на границе с Крымом - СМИ
Эксперты о том, как взорвали газопроводы в Крыму
Лена Перминова в "голом" платье удивила всех в Лондоне (фото)
Ольга Бузова в «платье-розе» вышла на сцену (фото)
СМИ: журналист объяснил, чем опасен «Искандер» для ПРО США
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
13:32 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе вновь пройдут овощные ярмарки

Торговые ряды развернутся на трех площадках.

В день народного единства, 4 ноября, в столице Башкирии вновь пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Те, кто не успел запастись картошкой, приобрести ее и другие овощи сможет на трех площадках города.

В Ленинском районе ярмарки пройдут рядом с домом № 2 по улице Султанова, а также перед сквером «Волна» по улице Ахметова.

В Октябрьском районе уфимцев традиционно ждут на площади перед Дворцом Спорта и на аллее по ул. Рыльского, от дома № 33 по улице Гагарина до дома № 14 по улице Рыльского.

Третья ярмарка развернется на площади имени Орджоникидзе (ул. Первомайская, 14).

— Отметим, что на ярмарках запрещается продажа мяса и молочных изделий из-за теплой погоды , — прокомментировали в мэрии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «12 лет ада»: Друг Брэда Питта рассказал об ужасах брака с Анджелиной Джоли
Россиянка и украинка подружились на конкурсе «Мисс Мира-2017»
СК нашел все многомиллиардное состояние полковника Захарченко
СМИ узнали о переговорах РФ с Украиной по самолетам «Руслан»
Опрос: 43% россиян не знают, как называется праздник 4 ноября
Назван размер больничных и декретных в 2018 году
ФСБ задержала членов движения «Артподготовка»
В России стартовали продажи iPhone X
Эксперты выяснили, на чем в России экономит средний класс
Спорт
«Победы к “Зениту” скоро вернутся»: клуб вышел в плей-офф ЛЕ Петербургский «Зенит» сыграл вничью на выезде с норвежским «Русенборгом» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженый топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
«Спим на улице». Кто и зачем (?!) стоит в очереди за iPhone X Сколько заработать на перепродаже? Как спать на стульях? И стоит ли оно того?
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Жена Николя Саркози показала 6-летнюю дочь (фото) Экс-первая леди Франции показала поклонникам новый снимок Джулии.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь