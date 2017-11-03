В Уфе вновь пройдут овощные ярмарки

В день народного единства, 4 ноября, в столице Башкирии вновь пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Те, кто не успел запастись картошкой, приобрести ее и другие овощи сможет на трех площадках города.

В Ленинском районе ярмарки пройдут рядом с домом № 2 по улице Султанова, а также перед сквером «Волна» по улице Ахметова.

В Октябрьском районе уфимцев традиционно ждут на площади перед Дворцом Спорта и на аллее по ул. Рыльского, от дома № 33 по улице Гагарина до дома № 14 по улице Рыльского.

Третья ярмарка развернется на площади имени Орджоникидзе (ул. Первомайская, 14).