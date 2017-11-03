Главный ж/д вокзал Ростова будет модернизирован к ЧМ-2018

На эти цели будет направлено 400 млн руб.

В частности, уже модернизирована первая платформа: здесь появились лавочки, дополнительное освещение, тактильная плитка, световые и звуковые указатели. Внутри здания терминала будут заменены системы вентиляции, теплоснабжения, кондиционирования и видеонаблюдения. Также будет изменена навигация, кроме того, в РЖД планируют построить кассовый павильон с системой электронной очереди.