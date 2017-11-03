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16:25 (мск), источник: Деловое сообщество

Главный ж/д вокзал Ростова будет модернизирован к ЧМ-2018

Железнодорожный вокзал «Ростов-Главный» к проведению в городе Чемпионата мира по футболу-2018 будет модернизирован. Об этом сообщает служба коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

На эти цели будет направлено 400 млн руб.

В частности, уже модернизирована первая платформа: здесь появились лавочки, дополнительное освещение, тактильная плитка, световые и звуковые указатели. Внутри здания терминала будут заменены системы вентиляции, теплоснабжения, кондиционирования и видеонаблюдения. Также будет изменена навигация, кроме того, в РЖД планируют построить кассовый павильон с системой электронной очереди.

Для досмотровой зоны на привокзальной площади построено отдельное здание, где будет шесть рамочных металлоискателей. 13-этажное здание с часами, в котором находятся комнаты длительного отдыха, будет остеклено. Знаменитые часы, как обещают сотрудники вокзала, останутся на месте.

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