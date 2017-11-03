Приостановлено движение поезда Afrosiyob до Самарканда

Источник: Kommersant.uz

Курсирование поезда Afrosiyob приостановлено по техническим причинам. Поезда № 764/763 не будут ходить с 3 по 5 ноября.

«Стоимость приобретенных на эти дни билетов подлежит возврату в полном объеме в железнодорожных кассах», — говорится в сообщении.