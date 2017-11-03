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13:28 (мск), источник: Kommersant.uz

Приостановлено движение поезда Afrosiyob до Самарканда

АО «Узбекистон темир йуллари» сообщило о приостановке движения высокоскоростных поездов по маршруту Ташкент — Самарканд — Ташкент.

Источник: Kommersant.uz

Курсирование поезда Afrosiyob приостановлено по техническим причинам. Поезда № 764/763 не будут ходить с 3 по 5 ноября.

«Стоимость приобретенных на эти дни билетов подлежит возврату в полном объеме в железнодорожных кассах», — говорится в сообщении.

Напомним, поезд отъезжает с Ташкента в 8:30 и прибывает на вокзал Самарканда в 10:38.

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 Приостановлено движение поезда Afrosiyob до ?
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