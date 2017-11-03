В Казахстане увеличился прожиточный минимум

«Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в октябре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 2,4 процента, а с октябрем 2016 года — на 9,7 процента. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,6 процента, фруктов и овощей — 15,8 процента, молочных, масложировых изделий и яиц — 14,9 процента, хлебопродуктов и крупяных изделий — 7,5 процента, сахара, чая и специй — 2,2 процента», — сообщили в ведомстве.