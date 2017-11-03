В Казахстане увеличился прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума в октябре 2017 года составила 25 738 тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщает
Величина прожиточного минимума в октябре 2017 года составила 25 738 тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщает
«Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в октябре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 2,4 процента, а с октябрем 2016 года — на 9,7 процента. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,6 процента, фруктов и овощей — 15,8 процента, молочных, масложировых изделий и яиц — 14,9 процента, хлебопродуктов и крупяных изделий — 7,5 процента, сахара, чая и специй — 2,2 процента», — сообщили в ведомстве.
Прожиточный минимум — необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и платные услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 40 процентов от стоимости минимальной потребительской корзины.