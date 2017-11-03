УФАС утвердило тарифы и сборы в новом аэропорту Платов

В ведомстве пояснили, что основа для их расчетов была в современной методике и инвестиционных параметрах, которые были утверждены Правительственной комиссией по транспорту. Также ранее тарифы одобрили в правительстве региона, областных министерствах транспорта и экономического развития.

«Руководство воздушной гавани изначально просчитало и оптимизировало свою заявку. Благодаря этому нагрузка на авиакомпании будет значительно снижена», — сообщили в ведомстве.