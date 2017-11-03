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13:48 (мск), источник: Деловое сообщество

УФАС утвердило тарифы и сборы в новом аэропорту Платов

Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области утвердило тарифы и сборы на услуги в новом аэропорту Платов в Аксайском районе Ростовской области.

В ведомстве пояснили, что основа для их расчетов была в современной методике и инвестиционных параметрах, которые были утверждены Правительственной комиссией по транспорту. Также ранее тарифы одобрили в правительстве региона, областных министерствах транспорта и экономического развития.

«Руководство воздушной гавани изначально просчитало и оптимизировало свою заявку. Благодаря этому нагрузка на авиакомпании будет значительно снижена», — сообщили в ведомстве.

В УФАС считают, что стоимость авиаперелетов из Ростова-на-Дону не должна вырасти, однако в случае, если некоторые перевозчики начнут необоснованно ее завышать, ведомство готово вмешаться.

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