«Конец эпохи пустыря и забора»: на площади Василевского в Калининграде начали строить торговый центр
Рабочие начали активное строительство на участке рядом с кольцом на площади Василевского.
Рабочие начали активное строительство на участке рядом с кольцом на площади Василевского.
Областные власти выдали разрешение на возведение двухэтажного здания магазина с закусочной и помещениями для оказания услуг населению. Общая площадь строения составит 4035,86 квадратных метров.
Как стало известно корреспонденту Калининград.Ru, в новом торговом центре расположится супермаркет SPAR и другие магазины.
Построить объект и облагородить территорию вокруг него планируется к Чемпионату мира по футболу. Въезд на парковку будущего торгового центра будет организован с Пионерской улицы — в районе магазина «Розетка 39».
История с пустырём, на месте которого возводят будущий SPAR, тянется с 90-х годов прошлого года. За два десятилетия на месте заброшенного участка хотели построить сразу несколько торговых центров разного размера и направленности.
Группе компаний «Вестер» так и не удалось возвести ни пятиэтажный торговый центр к 2013 году, ни шестиэтажный гипермаркет «Янтарь» к 2016 году. Эти проекты вызывали недовольство горожан и администрации Калининграда, заканчиваясь судебными процессами. В результате мэрия «додавила» прежних владельцев земли возле площади Василевского, и участок в 2016 году перешёл в руки новых хозяев.
Однако
Частный инвестор Жанна Лаптева построила и узаконила «первую очередь торгового центра», которая на деле оказалась небольшой палаткой. Тогда в мэрии отмечали, что введение в строй «первой очереди» накладывало на собственника земли обязанность убрать забор.
В конце октября к участку проложили заезды для строительной техники, а на пустыре появились самосвалы и экскаваторы. Они выполняют горизонтальную планировку территории. При этом с участка убрали пресловутую «первую очередь торгового центра». Теперь на её месте стоят бытовки рабочих и хранятся стройматериалы.