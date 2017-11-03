«Конец эпохи пустыря и забора»: на площади Василевского в Калининграде начали строить торговый центр

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Областные власти выдали разрешение на возведение двухэтажного здания магазина с закусочной и помещениями для оказания услуг населению. Общая площадь строения составит 4035,86 квадратных метров.

Как стало известно корреспонденту Калининград.Ru, в новом торговом центре расположится супермаркет SPAR и другие магазины.

Построить объект и облагородить территорию вокруг него планируется к Чемпионату мира по футболу. Въезд на парковку будущего торгового центра будет организован с Пионерской улицы — в районе магазина «Розетка 39».

История с пустырём, на месте которого возводят будущий SPAR, тянется с 90-х годов прошлого года. За два десятилетия на месте заброшенного участка хотели построить сразу несколько торговых центров разного размера и направленности.

Группе компаний «Вестер» так и не удалось возвести ни пятиэтажный торговый центр к 2013 году, ни шестиэтажный гипермаркет «Янтарь» к 2016 году. Эти проекты вызывали недовольство горожан и администрации Калининграда, заканчиваясь судебными процессами. В результате мэрия «додавила» прежних владельцев земли возле площади Василевского, и участок в 2016 году перешёл в руки новых хозяев.

Однако сине-белый строительный забор, появившийся здесь ещё в 2011 году, продолжал мозолить глаза горожанам. В конце 2016 года новый владелец территории площадью в полгектара и кадастровой стоимостью 21 миллион рублей предпринял попытку «закрепиться на земле».

Частный инвестор Жанна Лаптева построила и узаконила «первую очередь торгового центра», которая на деле оказалась небольшой палаткой. Тогда в мэрии отмечали, что введение в строй «первой очереди» накладывало на собственника земли обязанность убрать забор.