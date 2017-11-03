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16:12 (мск), источник: Калининград.Ru

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» договорилась запустить рейс Калининград — Ярославль

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» намерена запустить рейсы из Калининграда в Ярославль. Переговоры перевозчика и властей прошли на евразийском авиатранспортном форуме «Крылья будущего».

Источник: Калининград.Ru

Как сообщается на официальном сайте Ярославской области, делегация обсуждала с «ЮВТ Аэро» открытие новых маршрутов из аэропорта Туношна. Участники встречи договорились о запуске прямых рейсов в Калининград и Казань. В ближайшее время стороны намерены подписать соглашения.

В начале октября «ЮВТ Аэро» открыло рейс Новый Уренгой — Уфа — Казань — Калининград. Его выполняют самолётом Bombardier CRJ-200 на 50 человек два рейса в неделю: по средам (прибытие в «Храброво» в 19:50, вылет — в 20:50) и субботам (прибытие в 18:30, вылет — в 19:50). Стоимость перелёта из Нового Уренгоя начинается от девяти тысяч рублей, из Уфы — от 6,5 тысяч, из Казани — от 5,7 тысяч.

Ранее сообщалось, что перевозчик также планирует запустить авиарейсы Пермь — Калининград.

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