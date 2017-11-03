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14:20 (мск), источник: Sputnik

Утверждены новые ставки платежей за выдачу водительских удостоверений

Плата за выдачу свидетельства о регистрации автотранспортного средства повышена с 20% до 70% минимального размера зарплаты.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Новые ставки платежей за выдачу свидетельства о регистрации автомототранспортного средства и водительского удостоверения введены приказом министра внутренних дел Узбекистана.

Как следует из документа, плата за выдачу свидетельства о регистрации автомототранспортного средства повышена с 20% до 70% минимального размера зарплаты. За выдачу временного свидетельства нужно будет заплатить 20% МРЗП.

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Стоимость выдачи дубликата испорченного или украденного свидетельства составит также 70% МРЗП, утерянного — 1 МРЗП. За утерянное временное свидетельство придется отдать пятикратную сумму установленной ставки.

Ставка платежа за выдачу водительского удостоверения выросла с 20% до 70% МРЗП. Выдача временного разрешения вместо утерянного удостоверения будет стоить 10% МРЗП.

За выдачу дубликата испорченного или украденного водительского удостоверения или замену удостоверения старого образца нужно будет заплатить 70% МРЗП.

За получение удостоверения нового образца вместо утерянного удостоверения старого образца либо дубликат удостоверения нового образца взамен утерянного придется заплатить платеж в сумме минимальной зарплаты.

Напомним, с 17 октября в Узбекистане начался обмен национальных водительских удостоверений на новые образцы. Документы нового образца имеют специальные средства защиты, а также специальную электронную метку (NFC), позволяющую осуществлять бесконтактный обмен данными. В ней хранится персональный идентификационный номер физического лица (ПИН ФЛ), а для юридических лиц — идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Они будут полностью соответствовать международным стандартам и годны к использованию в других странах.

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