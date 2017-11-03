Утверждены новые ставки платежей за выдачу водительских удостоверений

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Новые ставки платежей за выдачу свидетельства о регистрации автомототранспортного средства и водительского удостоверения введены приказом министра внутренних дел Узбекистана.

Как следует из документа, плата за выдачу свидетельства о регистрации автомототранспортного средства повышена с 20% до 70% минимального размера зарплаты. За выдачу временного свидетельства нужно будет заплатить 20% МРЗП.

Стоимость выдачи дубликата испорченного или украденного свидетельства составит также 70% МРЗП, утерянного — 1 МРЗП. За утерянное временное свидетельство придется отдать пятикратную сумму установленной ставки.

Ставка платежа за выдачу водительского удостоверения выросла с 20% до 70% МРЗП. Выдача временного разрешения вместо утерянного удостоверения будет стоить 10% МРЗП.

За выдачу дубликата испорченного или украденного водительского удостоверения или замену удостоверения старого образца нужно будет заплатить 70% МРЗП.

За получение удостоверения нового образца вместо утерянного удостоверения старого образца либо дубликат удостоверения нового образца взамен утерянного придется заплатить платеж в сумме минимальной зарплаты.