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14:36 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии новую ферму заселяют племенными «иностранками»

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Ишлинский комплекс в Аургазинском районе на днях пополнился новой партией племенных коров. Новая ферма, принадлежащая сельхозпредприятию «Урожай», начала функционировать в этом году.

Ее «заселяют» коровами голштино-фризской породы. «Я работаю с черно-пестрой породой 25 лет, и последние 10 проходят под знаком “голштинизации”. Скот качественной селекции производят племенные хозяйства Европы, там и закупаем животных», — рассказал руководитель СП Радик Рафиков.

Последняя партия в 236 голов, закупленная у венгерской животноводческой компании, обошлась в сумму порядка 10,2 млн рублей. Согласно договору, банк кредитует 80% суммы (остальная доля — собственные средства предприятия), и возмещает стоимость 100 кг веса каждого животного (средний вес нетели — порядка 600 кг). Итого это около 1,5 млн рублей возврата.

Сейчас на Ишлинской ферме содержится 850 коров, до конца года должна поступить еще одна партия. Как сообщил Радик Рафиков, поездка от племзавода до места назначения занимает от 4 до 7 суток. Животных перевозят в специальных вагонах. «Это нежные создания, и переезд для них, конечно, стресс. Однако они хорошо акклиматизируются, и зиму встретят уже подготовленными», — отметил глава хозяйства.

Коровы приезжают уже осемененными. Отелы первых «переселенок» ожидаются уже в ноябре, после чего коровы начнут давать молоко. Их продуктивность — в среднем около 10 тысяч кг молока в год.

Другая часть животноводческого комплекса «Урожая» находится в Староабсалямово, где содержится 1,1 тыс. коров, также голштино-фризской породы. СП «Урожай» — один из лидеров по производству молока в республике, напомнили в Минсельхозе РБ. По данным прошлого года, предприятие сдавало на переработку более 20 тонн ежедневно.

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