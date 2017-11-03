В Башкирии новую ферму заселяют племенными «иностранками»

Ее «заселяют» коровами голштино-фризской породы. «Я работаю с черно-пестрой породой 25 лет, и последние 10 проходят под знаком “голштинизации”. Скот качественной селекции производят племенные хозяйства Европы, там и закупаем животных», — рассказал руководитель СП Радик Рафиков.

Последняя партия в 236 голов, закупленная у венгерской животноводческой компании, обошлась в сумму порядка 10,2 млн рублей. Согласно договору, банк кредитует 80% суммы (остальная доля — собственные средства предприятия), и возмещает стоимость 100 кг веса каждого животного (средний вес нетели — порядка 600 кг). Итого это около 1,5 млн рублей возврата.

Сейчас на Ишлинской ферме содержится 850 коров, до конца года должна поступить еще одна партия. Как сообщил Радик Рафиков, поездка от племзавода до места назначения занимает от 4 до 7 суток. Животных перевозят в специальных вагонах. «Это нежные создания, и переезд для них, конечно, стресс. Однако они хорошо акклиматизируются, и зиму встретят уже подготовленными», — отметил глава хозяйства.

Коровы приезжают уже осемененными. Отелы первых «переселенок» ожидаются уже в ноябре, после чего коровы начнут давать молоко. Их продуктивность — в среднем около 10 тысяч кг молока в год.