В Екатеринбурге откроется обновленная площадь у Дворца молодежи

Речь идет о территории перед зданием и за ним — со стороны Пестеревского переулка. Пешеходная зона рядом с одноименным дворцом будет называться бульваром Молодежи.

Забор со стороны центрального входа и Пестеревского переулка строители обещают убрать уже сегодня вечером, хотя изначально собирались сделать это 7 ноября. Осталось только смонтировать малые архитектурные формы: вазоны, урны, скамьи, качели, светильники. Их установка запланирована в середине месяца.