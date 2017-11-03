Курс доллара достиг годового максимума
Дороже, чем 3 ноября 2017 года, американский доллар стоил только летом 2016-го.
Дороже, чем 3 ноября 2017 года, американский доллар стоил только летом 2016-го.
МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Курс доллара в Беларуси достиг 1,9806 рубля — наивысшего за последние 15 месяцев уровня, свидетельствуют данные Белорусской
Национальный банк Беларуси установил официальные курсы валют по итогам торгов 3 ноября:
Доллар США — 1,9806; Евро — 2,3068; 100 российских рублей — 3,3909.
Таким образом, американский доллар достиг очередного годового максимума. Более того, в последний раз дороже 1,98 белорусского рубля он стоил еще летом 2016 года. Максимальный курс за все время торгов устанавливался в феврале прошлого года — более 2,2 рубля.
Несколько подорожал и евро, а российский рубль — напротив, заметно подешевел.
По прогнозам экспертов, к концу года курс доллара США может составлять около двух белорусских рублей. Есть и более пессимистические прогнозы, однако пока ничто не указывает на возможность резкого подорожания американской валюты.