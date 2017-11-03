Стали известны лидеры застройщиков Омской области

Единый реестр застройщиков сообщил об изменениях, произошедших в пяти регионах России: Омской, Брянской, Пензенской, Свердловской и Челябинской.

В этих регионах сменились лидеры в рейтинге застройщиков. Так, в Омской области лучшим по текущему строительству в регионе стала компания «Сибгазстройдеталь». По сравнению с предыдущим рейтингом, застройщик поднялся вверх на две позиции.

Застройщик увеличил объем текущего строительства на 22 166 квадратных метров, при этом общий объем составляет 59 260 тысяч квадратных метров. При этом доля на рынке возросла до 13,03%, в то время как ранее была 7,83%.

На втором месте находится Фонд «Жилище», объем строительства составляет 59 211 квадратных метров строящегося жилья, 12,02%.