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15:21 (мск), источник: ЕАН

Энергетики согласовали пуск трамваев по Татищева в Екатеринбурге

Екатеринбургская электросетевая компания согласовала документы, которые необходимы для пуска трамваев по улице Татищева, сообщили в пресс-службе.

«Вчера днем подрядчики УКСа принесли нам проект. Сегодня мы согласовали его», — рассказали в энергокомпании.

Напомним, что сроки пуска трамваев по улице Татищева уже не раз откладывались. Чиновники ссылались на согласования с энергетиками.

На днях замглавы администрации Екатеринбурга Евгений Архипов в эфире «Открытой студии» пообещал, что электротранспорт поедет в течение 7−10 дней. Это первая декада ноября. Однако впоследствии выяснилось, что времени понадобится больше — вопрос предстоит еще согласовать в Ростехнадзоре.

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