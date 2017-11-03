Энергетики согласовали пуск трамваев по Татищева в Екатеринбурге

«Вчера днем подрядчики УКСа принесли нам проект. Сегодня мы согласовали его», — рассказали в энергокомпании.

Напомним, что сроки пуска трамваев по улице Татищева уже не раз откладывались. Чиновники ссылались на согласования с энергетиками.