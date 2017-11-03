Энергетики согласовали пуск трамваев по Татищева в Екатеринбурге
Екатеринбургская электросетевая компания согласовала документы, которые необходимы для пуска трамваев по улице Татищева, сообщили в
Екатеринбургская электросетевая компания согласовала документы, которые необходимы для пуска трамваев по улице Татищева, сообщили в
«Вчера днем подрядчики УКСа принесли нам проект. Сегодня мы согласовали его», — рассказали в энергокомпании.
Напомним, что сроки пуска трамваев по улице Татищева уже не раз откладывались. Чиновники ссылались на согласования с энергетиками.
На днях замглавы администрации Екатеринбурга Евгений Архипов в эфире «Открытой студии» пообещал, что электротранспорт поедет в течение 7−10 дней. Это первая декада ноября. Однако впоследствии выяснилось, что времени понадобится больше — вопрос предстоит еще согласовать в Ростехнадзоре.