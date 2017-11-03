Как возвращали деньги вкладчикам лишенного лицензии банка в РК

Источник: Tengrinews

Стоит подчеркнуть, что депозиты казахстанцев защищены АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» на сумму до 10 миллионов тенге. В связи с этим Tengrinews.kz подготовил материал о том, как возвращали средства вкладчикам АО «Казинвестбанк», лишенного лицензии Национальным Банком Казахстана.

Как известно, решение финансовый регулятор принял 27 декабря 2016 года. В ведомстве заявили о слабой внутренней политике и процедурах по оценке и управлению рисками банка. В частности, как сообщал заместитель председателя Национального Банка РК Олег Смоляков, деятельность банка привела к агрессивному росту кредитных рисков ссудного портфеля, не обеспеченного качественными залогами.

«Залоги в основном представлены не реальными активами, а деньгами и имуществом, поступающими в будущем. Доля таких займов в портфеле данного банка составляет более 80 процентов. Одновременно по 50 процентам займов наблюдаются факты предоставления льготных условий заемщикам как в виде предоставления льготного периода по погашению займа, так и массовых пролонгаций сроков погашения», — сообщил он.

В январе 2017 года в АО «Казинвестбанк» начала работу временная администрация. Физлиц заверили в том, что их вклады будут спасены. По поводу юрлиц обсуждался вопрос о том, как вернуть их деньги — через судебные процессы после ликвидации банка или путем передачи депозитов в другой финансовый институт. В мае стало известно, что активы и обязательства АО «Казинвестбанк» передадут АО ДБ «Альфа-Банк». В финансовом институте бизнесменам выдвинули ряд условий, в результате выполнения которых можно было бы получить часть своих средств. При этом было отмечено, что банк сможет работать только с частью депозитов юрлиц.