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15:20 (мск), источник: Tengrinews

Как возвращали деньги вкладчикам лишенного лицензии банка в РК

Сейчас казахстанцы активно обсуждают ситуацию с банками второго уровня и их финансовым состоянием.

Источник: Tengrinews

Стоит подчеркнуть, что депозиты казахстанцев защищены АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» на сумму до 10 миллионов тенге. В связи с этим Tengrinews.kz подготовил материал о том, как возвращали средства вкладчикам АО «Казинвестбанк», лишенного лицензии Национальным Банком Казахстана.

Как известно, решение финансовый регулятор принял 27 декабря 2016 года. В ведомстве заявили о слабой внутренней политике и процедурах по оценке и управлению рисками банка. В частности, как сообщал заместитель председателя Национального Банка РК Олег Смоляков, деятельность банка привела к агрессивному росту кредитных рисков ссудного портфеля, не обеспеченного качественными залогами.

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«Залоги в основном представлены не реальными активами, а деньгами и имуществом, поступающими в будущем. Доля таких займов в портфеле данного банка составляет более 80 процентов. Одновременно по 50 процентам займов наблюдаются факты предоставления льготных условий заемщикам как в виде предоставления льготного периода по погашению займа, так и массовых пролонгаций сроков погашения», — сообщил он.

В январе 2017 года в АО «Казинвестбанк» начала работу временная администрация. Физлиц заверили в том, что их вклады будут спасены. По поводу юрлиц обсуждался вопрос о том, как вернуть их деньги — через судебные процессы после ликвидации банка или путем передачи депозитов в другой финансовый институт. В мае стало известно, что активы и обязательства АО «Казинвестбанк» передадут АО ДБ «Альфа-Банк». В финансовом институте бизнесменам выдвинули ряд условий, в результате выполнения которых можно было бы получить часть своих средств. При этом было отмечено, что банк сможет работать только с частью депозитов юрлиц.

В конце мая 2017 года АО ДБ «Альфа-Банк» сообщило о том, что вкладчики-физлица АО «Казинвестбанк» смогут получить доступ к своим деньгам на следующий день после заключения сделки. Речь шла и о вкладах, превышающих сумму, гарантированную КФГД. Было подчеркнуто, что средства фонда использовать не пришлось. Что касается депозитов юридических лиц, то на сделку согласились 100 компаний, вклады которых составляют порядка 60 процентов от общего объема требований к «Казинвестбанку».

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