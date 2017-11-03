Полонский хочет заработать $1 трлн и построить город будущего

Миллионы, миллиарды и триллион
В пятницу на Russian Internet Week в Москве Полонский представил свой новый проект дополненной реальности под названием X. По словам бизнесмена, он лично планирует вложить в него порядка 10 миллионов долларов. При этом он рассчитывает, что в итоге капитализация его нового бизнеса достигнет 1 триллиона долларов.
«Миллиард у меня уже был, следующая цифра — триллион», — сказал в ходе презентации Полонский, добавив, что ему нужно не меньше трех-четырех лет для развития своей идеи.
Бизнесмен также припомнил одну из своих крылатых фраз, суть которой сводилась к нежеланию Полонского общаться с теми, «у кого нет миллиарда».
«Я имел в виду компании, у которых нет миллиарда», — пояснил он, добавив, что извиняется перед всеми, кого эта фраза оскорбила. Прямо сейчас у него самого миллиарда нет, добавил Полонский.
Город будущего и бренд из прошлого
Полонский также заявил о возрождении бренда Mirax — компании, которую он основал еще в 2008 году. Именно она строила башню «Федерация» в «Москве-Сити». Летом текущего года бизнесмен был приговорен к пяти годам колонии за хищение у дольщиков «Кутузовской мили» и «Рублевской ривьеры» 2,6 миллиарда рублей, однако был освобожден от наказания из-за истечения срока давности.
«Компания Mirax — это я», — подчеркнул Полонский. Он, однако, не уточнил, каким образом это будет юридически оформлено, добавив, что у него подобными вопросами занимаются юристы.
Бизнесмен также рассказал, что рассматривает возможность возвращения в строительный бизнес. Так, по словам Полонского, он рассчитывает построить город нового поколения.
«Я над этим вопросом думаю. Я уже в Камбодже начал проектировать», — сказал он.
Полонский уточнил, что хотел бы построить новый город, причем совершенно нового поколения, насыщенный технологиями, удобный для жизни и так далее. В частности, там не должно быть автомобилей с выхлопами.
При этом бизнесмен опасается, что вероятная замена долевого строительства на проектное финансирование, возможность которой на прошлой неделе поручил проработать президент РФ Владимир Путин, приведет к существенному удорожанию себестоимости строительства.
«А если себестоимость вырастет на 30%, даже на 20%, то никто не купит, потому что уже нет такой покупательской способности», — сказал Полонский.
Полонский до кризиса 2008 года входил в число богатейших людей России, основал Mirax Group, строившую небоскреб «Федерация» в «Москва-Сити». Летом текущего года бизнесмен был приговорен к пяти годам колонии за хищение у дольщиков «Кутузовской мили» и «Рублевской ривьеры» 2,6 миллиарда рублей, однако был освобожден от наказания из-за истечения срока давности.