Министр сельского хозяйства Приангарья: 300 грантов для фермеров выдано в течение двух лет
Суммы грантов около 1,5 млн рублей.
Суммы грантов около 1,5 млн рублей.
Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков рассказал, что в течение последних двух лет фермерам региона выдано более 300 грантов на суммы, которые доходили 10 млн рублей. Об этом глава региона сообщил на круглом столе «Перспективы и точки роста
Илья Сумароков отметил, что сумма грантов будет увеличена в следующем году.
«Давайте работать не над количеством, а над качеством, поэтому скорее всего в следующем году будет увеличена сумма грантов с 1,5 до 3 млн рублей, но соответственно количество грантов уменьшится, и мы надеемся, что увеличится эффективность», — сказал министр сельского хозяйства.
Отметим, сумма грантов будет доходить до 70 млн рублей.