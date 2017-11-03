Министр сельского хозяйства Приангарья: 300 грантов для фермеров выдано в течение двух лет

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Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков рассказал, что в течение последних двух лет фермерам региона выдано более 300 грантов на суммы, которые доходили 10 млн рублей. Об этом глава региона сообщил на круглом столе «Перспективы и точки роста социально-экономического развития районов Усть-Ордынского Бурятского округа и перспективы развития бурятского языка» сегодня, 3 ноября. Мероприятие прошло в рамках 80-летнего юбилея округа, сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

Илья Сумароков отметил, что сумма грантов будет увеличена в следующем году.

«Давайте работать не над количеством, а над качеством, поэтому скорее всего в следующем году будет увеличена сумма грантов с 1,5 до 3 млн рублей, но соответственно количество грантов уменьшится, и мы надеемся, что увеличится эффективность», — сказал министр сельского хозяйства.