Россия урезала белорусский экспорт сельхозпродукции на 4 процента

Источник: Ежедневник.by

Белорусская молочная продукция поставляется в 23 страны мира, мясная — в 18 стран.

«Мы открыли 36 предприятий молочной отрасли для поставок на рынок Китая, и экспорт в эту страну резко вырос в 20 раз к уровню прошлого года. Мы считаем, что это правильный путь, и нацеливаем своих производителей на освоение новых рынков — Юго-Восточной Азии, Персидского залива и Африканского континента», — отметил Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода.

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Беларусь экспортирует продовольствие более чем в 60 стран. «Львиная доля нашего экспорта приходится на страны ЕАЭС, среди них первое место занимает Российская Федерация, — напомнил Алексей Богданов. — К бренду “Сделано в Беларуси” в Российской Федерации сформировалось устойчивое лояльное отношение покупателя. Этот бренд хорошо продается, и мы дорожим тем вниманием, которое уделяется нашим товарам российским потребителем».

В то же время с учетом диверсификации доля Российской Федерации в общем объеме белорусского экспорта сельхозпродукции в этом году снизилась на 4%, констатировал он. Представитель ведомства также прокомментировал ход инспекции Россельхознадзора, которая на прошлой неделе проверяла в Беларуси предприятия овощной отрасли, сообщает БЕЛТА.

«Серьезных замечаний к нам предъявлено не было», — проинформировал он. Сейчас белорусская сторона ожидает отчет от российских коллег по итогам проверок. При этом Алексей Богданов напомнил, что в отношении более 20 белорусских предприятий продолжают действовать ограничения по поставкам на российский рынок.