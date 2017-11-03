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16:58 (мск), источник: Ежедневник.by

Россия урезала белорусский экспорт сельхозпродукции на 4 процента

Беларусь планирует увеличить экспорт мясной и молочной продукции до 2,8 млрд долларов в 2017 году.

Источник: Ежедневник.by

Белорусская молочная продукция поставляется в 23 страны мира, мясная — в 18 стран.

«Мы открыли 36 предприятий молочной отрасли для поставок на рынок Китая, и экспорт в эту страну резко вырос в 20 раз к уровню прошлого года. Мы считаем, что это правильный путь, и нацеливаем своих производителей на освоение новых рынков — Юго-Восточной Азии, Персидского залива и Африканского континента», — отметил Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода.

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Беларусь экспортирует продовольствие более чем в 60 стран. «Львиная доля нашего экспорта приходится на страны ЕАЭС, среди них первое место занимает Российская Федерация, — напомнил Алексей Богданов. — К бренду “Сделано в Беларуси” в Российской Федерации сформировалось устойчивое лояльное отношение покупателя. Этот бренд хорошо продается, и мы дорожим тем вниманием, которое уделяется нашим товарам российским потребителем».

В то же время с учетом диверсификации доля Российской Федерации в общем объеме белорусского экспорта сельхозпродукции в этом году снизилась на 4%, констатировал он. Представитель ведомства также прокомментировал ход инспекции Россельхознадзора, которая на прошлой неделе проверяла в Беларуси предприятия овощной отрасли, сообщает БЕЛТА.

«Серьезных замечаний к нам предъявлено не было», — проинформировал он. Сейчас белорусская сторона ожидает отчет от российских коллег по итогам проверок. При этом Алексей Богданов напомнил, что в отношении более 20 белорусских предприятий продолжают действовать ограничения по поставкам на российский рынок.

«Это частичное ограничение, и мы работаем над тем, чтобы вместе с нашими коллегами, партнерами из Россельхознадзора эти ограничения снимать, — заявил он. — Идет нормальная конструктивная работа в ежедневном режиме. Мы очень плотно работаем и достигли во многом взаимопонимания. Однако есть и то, с чем мы не согласны. Но это обсуждается в рабочем порядке».

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