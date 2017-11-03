Россия урезала белорусский экспорт сельхозпродукции на 4 процента
Беларусь планирует увеличить экспорт мясной и молочной продукции до 2,8 млрд долларов в 2017 году.
Беларусь планирует увеличить экспорт мясной и молочной продукции до 2,8 млрд долларов в 2017 году.
Белорусская молочная продукция поставляется в 23 страны мира, мясная — в 18 стран.
«Мы открыли 36 предприятий молочной отрасли для поставок на рынок Китая, и экспорт в эту страну резко вырос в 20 раз к уровню прошлого года. Мы считаем, что это правильный путь, и нацеливаем своих производителей на освоение новых рынков —
Беларусь экспортирует продовольствие более чем в 60 стран. «Львиная доля нашего экспорта приходится на страны ЕАЭС, среди них первое место занимает Российская Федерация, — напомнил Алексей Богданов. — К бренду “Сделано в Беларуси” в Российской Федерации сформировалось устойчивое лояльное отношение покупателя. Этот бренд хорошо продается, и мы дорожим тем вниманием, которое уделяется нашим товарам российским потребителем».
В то же время с учетом диверсификации доля Российской Федерации в общем объеме белорусского экспорта сельхозпродукции в этом году снизилась на 4%, констатировал он. Представитель ведомства также прокомментировал ход инспекции Россельхознадзора, которая на прошлой неделе проверяла в Беларуси предприятия овощной отрасли, сообщает БЕЛТА.
«Серьезных замечаний к нам предъявлено не было», — проинформировал он. Сейчас белорусская сторона ожидает отчет от российских коллег по итогам проверок. При этом Алексей Богданов напомнил, что в отношении более 20 белорусских предприятий продолжают действовать ограничения по поставкам на российский рынок.
«Это частичное ограничение, и мы работаем над тем, чтобы вместе с нашими коллегами, партнерами из Россельхознадзора эти ограничения снимать, — заявил он. — Идет нормальная конструктивная работа в ежедневном режиме. Мы очень плотно работаем и достигли во многом взаимопонимания. Однако есть и то, с чем мы не согласны. Но это обсуждается в рабочем порядке».