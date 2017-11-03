Челябинские аграрии собрали 2,4 млн тонн зерна — на четверть больше, чем в прошлом году

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ЧЕЛЯБИНСК, 3 ноября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Собранный в Челябинской области в 2017 году урожай зерновых составил 2,4 млн тонн, на 24% превысив показатель прошлого года, сообщила в пятницу ТАСС представитель отдела внешних связей областного Минсельхоза.

«Уборочная кампания в Челябинской области завершена. Намолочено 2,413 млн тонн зерна. Это на 24% больше, чем в прошлом году, когда было намолочено 1,95 млн тонн», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что секрет успеха кроется в грамотном применении аграриями минеральных удобрений. Средняя урожайность в 2017 году составила 17,5 центнера с гектара против 14,8 центнера с гектара в 2016 году.