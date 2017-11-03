Замену плитку на Большой Садовой в Ростове завершат к концу ноября

Как сообщил директор МКУ «ДИСОТИ» Дмитрий Свиридов, к ремонту тротуаров на площади порядка 40 тыс. кв. м генеральная подрядная организация приступила 23 мая.

Согласно муниципальному контракту срок окончания работ — 15 декабря 2017 года. На сегодня плитку поменяли уже на площади 31 900 кв. м. Завершить все работы планируют к концу ноября.