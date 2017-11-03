Волгоградских аграриев наградили за рекордный урожай

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Мероприятие было приурочено ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В нем приняли участие директор департамента мелиорации Минсельхоза РФ Валерий Жуков, первый заместитель губернатора Волгоградской области Александр Беляев, руководители районов и сельхозпредприятий региона.

Поприветствовав участников совещания от имени министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, представитель Минсельхоза отметил, что Волгоградская область является одним из лидеров производства сельхозпродукции.

— Регион участвует во всех отраслевых федеральных программах и, как результат, АПК Волгоградской области активно развивается. Только в этом году общий прирост валового продукта сельскохозяйственного комплекса региона составил 10 процентов. Получен небывалый урожай зерна и овощей, в 10 раз выросли объемы переработки сельхозпродукции. По последнему показателю область просто вне конкуренции, — заявил Валерий Жуков.

Как руководитель профильного департамента Минсельхоза, он отметил, что предложения региона по развитию мелиорации были поддержаны на федеральном уровне — Волгоградская область стала пилотной площадкой по реализации федерального проекта. 2017 год стал знаковым в этом вопросе — на строительство систем орошения региону выделили 640 миллионов рублей, что в 2,5 раза больше, чем в целом за прошедшие три года. Введены в эксплуатацию шесть тысяч гектаров орошаемых участков. В целом за три года поливные площади увеличились на 40%.

В ходе совещания было отмечено, что развитие АПК — приоритетное направление долгосрочной стратегии развития Волгоградской области, обозначенной губернатором Андреем Бочаровым. Благодаря трехлетней комплексной работе в этой сфере, возвращению доверия федерального центра и участию в приоритетных программах, привлечению частных инвестиций регион возвращает лидирующие позиции в сельском хозяйстве. В области решаются задачи по развитию мелиорации и переработки, строительству теплиц и овощехранилищ, обеспечению хозяйств современной техникой. В частности, в этом году аграрии Волгоградской области собрали рекордный за последние 39 лет урожай зерновых культур — 5,6 млн тонн. Производство овощей увеличилось с 800 тысяч в 2014 до миллиона тонн в 2017-ом. Регион занял второе место в стране по объему собранных овощей и фактически вернул себе славу «всероссийского огорода». Кроме того, до 315 тысяч тонн выросли объемы переработки сельхозпродукции. Еще три года назад этот показатель был почти в пять раз меньше — 70 тысяч тонн. В регионе строятся объекты такого технологического уровня и масштаба, которых раньше в Волгоградской области не было.

Успехи области в аграрной сфере отмечаются на федеральном уровне. Волгоградский регион становится площадкой для проведения всероссийских совещаний и конференций. Высокую оценку экспертов с 2014 года получают достижения волгоградских аграриев на главной агропромышленной выставке страны «Золотая осень».

— Сегодня мы видим результат планомерной трехлетней работы администрации региона по развитию АПК, — отметил первый заместитель губернатора Волгоградской области Александр Беляев. — Всероссийская выставка «Золотая осень» принесла в этом году региону 90 золотых медалей. Вдумайтесь в эти цифры — несколько лет назад мы радовались 10−20 медалям. А каждая золотая медаль этой выставки означает, что в чем-то волгоградские сельхозтоваропроизводители признаны лучшими в стране.

Как подчеркнул первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по аграрным вопросам Владимир Плотников, труженики села Волгоградской области поработали очень хорошо.

— Остается только поблагодарить их за труд, за замечательный урожай. Это большой успех АПК региона. Достичь высокого результата помогли и погодные условия, и государственная поддержка, которая год от года только растет, становится более доступной. Это и льготное кредитование, и погектарная поддержка, и развитие сельхозкооперации. Конечно, еще есть определенные сложности, но совместная большая работа по развитию сельского хозяйства будет продолжена, — выразил уверенность депутат.

В ходе совещания более 150 аграриев и сельхозорганизаций, представителей науки — отмечены благодарностями Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, почетными грамотами губернатора Волгоградской области, комитета сельского хозяйства Волгоградской области, памятными знаками. В числе тех, кто в этот день получил благодарность губернатора, был фермер из Светлоярского района Сергей Думбуров. Хозяйство, которым он управляет, принимало активное участие в тушении природных пожаров этим летом и оказало помощь погорельцам.

— Я работаю в сельском хозяйстве уже 45 лет и могу сравнивать. Сейчас АПК региона активно развивается. Что особо радует — начало развиваться животноводство. Мы также сейчас пробуем свои силы в этом направлении, — рассказал фермер.

Добавим, что перед началом совещания Валерий Жуков, вместе с первым заместителем губернатора Волгоградской области Александром Беляевым ознакомились со стендами участников Всероссийской специализированной выставки «ВолгоградАГРО», которая объединила на своей площадке ведущие отраслевые компании производителей сельхозтехники, средств защиты растений, минеральных удобрений и других сельхозтоваров, а также посетили лабораторно-клинический корпус факультета биотехнологий и ветеринарной медицины ВолГАУ. В составе корпуса уже находятся ветеринарная клиника, центр верховой езды, а сегодня на базе открылся научно-исследовательский центр «МегаМикс». Новая лаборатория позволит повысить контроль качества кормов для всех видов сельскохозяйственных животных и птиц.

Как отметила гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева, мясо птицы занимает 47% от всего объёма производства мясной продукции в стране. Поэтому развитие данной отрасли имеет большое значение с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности.

— Администрация Волгоградской области активно работает в развитии этого направления и раз за разом выступает с очень важными инициативами. Так, в сентябре 2015 года по инициативе властей в регионе состоялась IV Международная конференция «Птицеводство России», — напомнила она.

По мнению генерального директора ООО «Биг Дачмен», — компании, занимающейся разработкой и созданием систем кормления и содержания для современного свиноводства и птицеводства, — Игоря Котова, качественные корма основная определяющая в производстве мясной продукции.

— Усилия местных властей и производителей на сегодняшний день позволили уже выйти на тот уровень, при котором мы не только обеспечили продовольственную безопасность, но и можем экспортировать нашу продукцию, — заявил эксперт.

В свою очередь ректор Волгоградского государственного аграрного университета и заместитель председателя комитета по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию Волгоградской областной думы Алексей Овчинников подчеркнул, что сельское хозяйство не может развиваться без науки.

— Это понимают не только специалисты, но и власть, и что радует, оказывает возможную поддержку. В создании научно-исследовательского центра при вузе 70% объёмов инвестиций вложил спонсор — компания «МегаМикс» и только 30% ВолГАУ. Это правильно, когда бизнес фактически инвестирует не только в своё будущее, но и в будущее страны, — заявил он.