Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
Собчак ответила Кадырову на предложение захоронить Ленина
Арендодатели квартир, смогут неплохо заработать во время ЧМ-2018
В Кремле ответили на предложение Кадырова захоронить Ленина
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Украина запустила ракеты в сторону Крыма на учениях - СМИ
Эксперты сказали, как взорвали газопроводы в Крыму
21-летняя дочка Леонида Агутина стала копией отца (фото)
Сергей Лазарев с размахом отметил день рождения мамы
СМИ: журналист объяснил, зачем НАТО хочет лишить РФ «Искандеров»
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
14События недели в фотографиях
16:57 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградских аграриев наградили за рекордный урожай

3 ноября в Волгоградском государственном аграрном университете состоялось областное совещание, на котором были подведены итоги работы агропромышленного комплекса Волгоградской области в 2017 году.

Источник: РИАЦ

Мероприятие было приурочено ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В нем приняли участие директор департамента мелиорации Минсельхоза РФ Валерий Жуков, первый заместитель губернатора Волгоградской области Александр Беляев, руководители районов и сельхозпредприятий региона.

Поприветствовав участников совещания от имени министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, представитель Минсельхоза отметил, что Волгоградская область является одним из лидеров производства сельхозпродукции.

— Регион участвует во всех отраслевых федеральных программах и, как результат, АПК Волгоградской области активно развивается. Только в этом году общий прирост валового продукта сельскохозяйственного комплекса региона составил 10 процентов. Получен небывалый урожай зерна и овощей, в 10 раз выросли объемы переработки сельхозпродукции. По последнему показателю область просто вне конкуренции, — заявил Валерий Жуков.

Как руководитель профильного департамента Минсельхоза, он отметил, что предложения региона по развитию мелиорации были поддержаны на федеральном уровне — Волгоградская область стала пилотной площадкой по реализации федерального проекта. 2017 год стал знаковым в этом вопросе — на строительство систем орошения региону выделили 640 миллионов рублей, что в 2,5 раза больше, чем в целом за прошедшие три года. Введены в эксплуатацию шесть тысяч гектаров орошаемых участков. В целом за три года поливные площади увеличились на 40%.

В ходе совещания было отмечено, что развитие АПК — приоритетное направление долгосрочной стратегии развития Волгоградской области, обозначенной губернатором Андреем Бочаровым. Благодаря трехлетней комплексной работе в этой сфере, возвращению доверия федерального центра и участию в приоритетных программах, привлечению частных инвестиций регион возвращает лидирующие позиции в сельском хозяйстве. В области решаются задачи по развитию мелиорации и переработки, строительству теплиц и овощехранилищ, обеспечению хозяйств современной техникой. В частности, в этом году аграрии Волгоградской области собрали рекордный за последние 39 лет урожай зерновых культур — 5,6 млн тонн. Производство овощей увеличилось с 800 тысяч в 2014 до миллиона тонн в 2017-ом. Регион занял второе место в стране по объему собранных овощей и фактически вернул себе славу «всероссийского огорода». Кроме того, до 315 тысяч тонн выросли объемы переработки сельхозпродукции. Еще три года назад этот показатель был почти в пять раз меньше — 70 тысяч тонн. В регионе строятся объекты такого технологического уровня и масштаба, которых раньше в Волгоградской области не было.

Успехи области в аграрной сфере отмечаются на федеральном уровне. Волгоградский регион становится площадкой для проведения всероссийских совещаний и конференций. Высокую оценку экспертов с 2014 года получают достижения волгоградских аграриев на главной агропромышленной выставке страны «Золотая осень».

— Сегодня мы видим результат планомерной трехлетней работы администрации региона по развитию АПК, — отметил первый заместитель губернатора Волгоградской области Александр Беляев. — Всероссийская выставка «Золотая осень» принесла в этом году региону 90 золотых медалей. Вдумайтесь в эти цифры — несколько лет назад мы радовались 10−20 медалям. А каждая золотая медаль этой выставки означает, что в чем-то волгоградские сельхозтоваропроизводители признаны лучшими в стране.

Как подчеркнул первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по аграрным вопросам Владимир Плотников, труженики села Волгоградской области поработали очень хорошо.

— Остается только поблагодарить их за труд, за замечательный урожай. Это большой успех АПК региона. Достичь высокого результата помогли и погодные условия, и государственная поддержка, которая год от года только растет, становится более доступной. Это и льготное кредитование, и погектарная поддержка, и развитие сельхозкооперации. Конечно, еще есть определенные сложности, но совместная большая работа по развитию сельского хозяйства будет продолжена, — выразил уверенность депутат.

В ходе совещания более 150 аграриев и сельхозорганизаций, представителей науки — отмечены благодарностями Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, почетными грамотами губернатора Волгоградской области, комитета сельского хозяйства Волгоградской области, памятными знаками. В числе тех, кто в этот день получил благодарность губернатора, был фермер из Светлоярского района Сергей Думбуров. Хозяйство, которым он управляет, принимало активное участие в тушении природных пожаров этим летом и оказало помощь погорельцам.

— Я работаю в сельском хозяйстве уже 45 лет и могу сравнивать. Сейчас АПК региона активно развивается. Что особо радует — начало развиваться животноводство. Мы также сейчас пробуем свои силы в этом направлении, — рассказал фермер.

Добавим, что перед началом совещания Валерий Жуков, вместе с первым заместителем губернатора Волгоградской области Александром Беляевым ознакомились со стендами участников Всероссийской специализированной выставки «ВолгоградАГРО», которая объединила на своей площадке ведущие отраслевые компании производителей сельхозтехники, средств защиты растений, минеральных удобрений и других сельхозтоваров, а также посетили лабораторно-клинический корпус факультета биотехнологий и ветеринарной медицины ВолГАУ. В составе корпуса уже находятся ветеринарная клиника, центр верховой езды, а сегодня на базе открылся научно-исследовательский центр «МегаМикс». Новая лаборатория позволит повысить контроль качества кормов для всех видов сельскохозяйственных животных и птиц.

Как отметила гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева, мясо птицы занимает 47% от всего объёма производства мясной продукции в стране. Поэтому развитие данной отрасли имеет большое значение с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности.

— Администрация Волгоградской области активно работает в развитии этого направления и раз за разом выступает с очень важными инициативами. Так, в сентябре 2015 года по инициативе властей в регионе состоялась IV Международная конференция «Птицеводство России», — напомнила она.

По мнению генерального директора ООО «Биг Дачмен», — компании, занимающейся разработкой и созданием систем кормления и содержания для современного свиноводства и птицеводства, — Игоря Котова, качественные корма основная определяющая в производстве мясной продукции.

— Усилия местных властей и производителей на сегодняшний день позволили уже выйти на тот уровень, при котором мы не только обеспечили продовольственную безопасность, но и можем экспортировать нашу продукцию, — заявил эксперт.

В свою очередь ректор Волгоградского государственного аграрного университета и заместитель председателя комитета по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию Волгоградской областной думы Алексей Овчинников подчеркнул, что сельское хозяйство не может развиваться без науки.

— Это понимают не только специалисты, но и власть, и что радует, оказывает возможную поддержку. В создании научно-исследовательского центра при вузе 70% объёмов инвестиций вложил спонсор — компания «МегаМикс» и только 30% ВолГАУ. Это правильно, когда бизнес фактически инвестирует не только в своё будущее, но и в будущее страны, — заявил он.

— Подобные центры, собственные виварии должны быть в каждом аграрном университете, — уверен генеральный директор группы компаний «МегаМикс» Василий Фризен. — Это необходимо, чтобы студенты вживую знали птицу и умели за ней ухаживать. Мы хотим, чтобы студенты получали качественное образование, ведь в этом наше будущее.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В двух школах Волгоградской области появился зал для занятий самбо
Где жили и на чем ездили полковник Захарченко и его семья
СМИ узнали о переговорах РФ с Украиной по самолетам «Руслан»
Путин призвал чиновников доверять людям
Назван размер больничных и декретных в 2018 году
ФСБ задержала членов движения «Артподготовка»
Неизвестный удалил письма убийцы посла Карлова после его смерти
Эксперты выяснили, на чем в России экономит средний класс
Спорт
Семин против Гончаренко. Интриги 16-го тура РФПЛ Возвращение на поле Дзагоева и чудесное преображение ЦСКА в Базеле заставили задуматься: а фаворит ли теперь восхитивший всех победой в Санкт-Петербурге «Локомотив»
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженый топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
Стоимость перепродаваемых в интернете iPhone X достигает миллиона рублей На интернет-сайтах объявлений и торговых площадках варьируется от 120 до 300 тысяч рублей, при этом есть и уникальные предложения
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Близнецы выжили, держась за руки в утробе матери Врачи считали, что дети могут погибнуть из-за удушья, но этого не случилось.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь