Тим Кук сравнил стоимость iPhone X с чашкой кофе

Источник: AP 2017

Он отметил, что покупка нового iPhone за тысячу долларов стоит «меньше ежедневной чашки кофе в одной из дорогих кофеен». При этом он отметил, что речь идет о покупке смартфона в рассрочку.

По программе обновления iPhone ежемесячный платеж за самый дорогой смартфон Apple будет составлять всего 56 долларов (3,3 тысячи рублей). Это менее двух долларов в день, а стоимость латте в Нью-Йорке в среднем составляет 4 доллара.

Таким образом, по словам Кука, любой, кто может себе позволить чашку кофе, может позволить и iPhone X.