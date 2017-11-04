ФАС проверит цены на новый iPhone

К нам поступила жалоба на одинаковую цену iPhone X в магазинах, говорит представитель ФАС. По ней Apple проведет проверку ценообразования и решит возбуждать дело или нет, объяснил он. Пока говорить о конкретных компаниях, которые могут быть привлечены к разбирательству, преждевременно, отметил представитель службы.

В октябре ФАС также пообещала проверить цены на другую новинку Apple — iPhone 8. Тогда представители службы также ссылались на жалобы.