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10:08 (мск), источник: Ведомости

ФАС проверит цены на новый iPhone

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит цены на iPhone X, рассказал представитель службы.

К нам поступила жалоба на одинаковую цену iPhone X в магазинах, говорит представитель ФАС. По ней Apple проведет проверку ценообразования и решит возбуждать дело или нет, объяснил он. Пока говорить о конкретных компаниях, которые могут быть привлечены к разбирательству, преждевременно, отметил представитель службы.

В октябре ФАС также пообещала проверить цены на другую новинку Apple — iPhone 8. Тогда представители службы также ссылались на жалобы.

В марте 2017 г. ФАС признала российскую «дочку» Apple — ООО «Эппл рус» — виновной в незаконной координации цен на iPhone, говорится в сообщении службы. Большинство ритейлеров со старта официальных продаж в России моделей Apple iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s и iPhone 6s Plus устанавливали на них одинаковые цены, рекомендованные компанией «Эппл рус», и поддерживали их в течение приблизительно трех месяцев, установило ведомство.

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