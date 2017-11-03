Тарифы на услуги ЖКХ в Башкирии: стало известно, когда они вырастут и на сколько

При этом, исходя из списка регионов в документе, обозначенный рост цен на услуги ЖКХ в Башкортостане один из самых высоких по стране. РБ опережает лишь Санкт-Петербург, где средний индекс может увеличиться в среднем на 6%. Значительный рост тарифов обозначен также для Кемеровской области (5,9%), Кировской, Новгородской областей и Москвы (5,5%).