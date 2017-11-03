Тарифы на услуги ЖКХ в Башкирии: стало известно, когда они вырастут и на сколько
УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
Так, летом в Башкортостане, согласно документу, средний индекс может увеличиться в среднем на 5,9%.
При этом, исходя из списка регионов в документе, обозначенный рост цен на услуги ЖКХ в Башкортостане один из самых высоких по стране. РБ опережает лишь
Правительство ежегодно определяет индексы по субъектам на очередной год. Индекс по субъекту обозначает максимальный допустимый рост, на его основании региональные власти утверждают свои предельные индексы.