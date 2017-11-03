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3 ноября, источник: ИА Башинформ

Тарифы на услуги ЖКХ в Башкирии: стало известно, когда они вырастут и на сколько

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Премьер-министр Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил новые тарифы ЖКХ на 2018 год. В январе стоимость услуг не изменится, однако их цена увеличится с 1 июля 2018 года.

Так, летом в Башкортостане, согласно документу, средний индекс может увеличиться в среднем на 5,9%.

При этом, исходя из списка регионов в документе, обозначенный рост цен на услуги ЖКХ в Башкортостане один из самых высоких по стране. РБ опережает лишь Санкт-Петербург, где средний индекс может увеличиться в среднем на 6%. Значительный рост тарифов обозначен также для Кемеровской области (5,9%), Кировской, Новгородской областей и Москвы (5,5%).

Правительство ежегодно определяет индексы по субъектам на очередной год. Индекс по субъекту обозначает максимальный допустимый рост, на его основании региональные власти утверждают свои предельные индексы.

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