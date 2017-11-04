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02:07 (мск), источник: Интерфакс

РЖД приостановила продажу билетов в плацкартные и общие вагоны с 1 января

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU — Продажа билетов в плацкартные и общие вагоны с датой отправления начиная с 1 января 2018 года временно приостановлена, сообщается в субботу на сайте «Российских железных дорог».

«С 03.11.2017 г. закрыта продажа проездных документов на плацкартные и общие вагоны в поездах формирования АО “ФПК”, следующих во внутригосударственном сообщении, начиная с даты отправления с начальных пунктов 01.01.2016 г.», — говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что отмена не касается скоростных поездов.

31 октября Федеральная антимонопольная служба предложила понизить на 10% тарифы на проезд в общих и плацкартных вагонах.

При этом, по словам представителя ФАС, «дочка» РЖД АО «Федеральная пассажирская компания» в 2018 году собиралась индексировать регулируемые тарифы на 3,9%. Минтранс и Минэкономразвития выступили против инициативы, и принятие решения было отложено до совещания в правительстве.

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