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03:19 (мск), источник: РИА Новости

РЖД приостановили продажи билетов в плацкартные и общие вагоны

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российские железные дороги с 3 ноября временно прекращают продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования ФПК, отправляющихся с 1 января 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Источник: РИА Новости

В компании объяснили данный шаг тем, что ФАС не приняла решение по уровню тарифов на пассажирские перевозки на следующий год. В продаже останутся все остальные категории билетов. Кроме того, приостановка продаж не коснется скоростных поездов и «Сапсанов».

В РЖД заверили, что возобновят продажи билетов сразу после того, как регулятор определится с тарифами. При этом если они будут отличаться от тех, что действуют сейчас, пассажирам компенсируют разницу в стоимости или предложат возвратить билеты без штрафных санкций. Механизм компенсации и возврата определят позднее.

В конце октября замглавы Федеральной антимонопольной службы Александр Редько заявил, что ФАС выступает за снижение на 10% тарифов на дальние пассажирские перевозки по железной дороге в следующем году. При этом Минтранс и Минэкономразвития раскритиковали данную инициативу.

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