РЖД приостановили продажи билетов в плацкартные и общие вагоны

Источник: РИА Новости

В компании объяснили данный шаг тем, что ФАС не приняла решение по уровню тарифов на пассажирские перевозки на следующий год. В продаже останутся все остальные категории билетов. Кроме того, приостановка продаж не коснется скоростных поездов и «Сапсанов».

В РЖД заверили, что возобновят продажи билетов сразу после того, как регулятор определится с тарифами. При этом если они будут отличаться от тех, что действуют сейчас, пассажирам компенсируют разницу в стоимости или предложат возвратить билеты без штрафных санкций. Механизм компенсации и возврата определят позднее.