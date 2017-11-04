У дольщиков «Азбуки жилья» вновь возникли проблемы

Источник: Newtimes.kz

Как пояснил заместитель Генпрокурора Андрей Лукин на встрече с владельцами недостроенных квартир, протест затронул бы интересы остальных трех тысяч дольщиков.

Читайте также Как возвращали деньги вкладчикам лишенного лицензии банка в РК

Напомним, после побега главы скандальной строительной компании из страны, в Астане остались недостроенными семь жилых комплексов.

В одном из них дольщики образовали сразу два строительных кооператива, одни — за то, чтобы их жилье достраивала управляющая компания, вторые — против.

«Орда Инжиниринг» — не строительная компания. У нас есть информация о том, что более трех миллиардов тенге не хватает на завершение. Потому что активы составляют 6 миллиардов, рассрочники у нас около 2 миллиардов. А на завершение всех домов нужно минимум 14. Остальные деньги где возьмет «Орда Инжиниринг», если она не имеет собственных средств. То есть это или мы сами будем доплачивать, или нас достроят до того уровня, что деньги закончатся и мы опять придем в акимат и генеральную прокуратуру, — пояснила инвестор Алия Мамедова.

Также по информации дольщиков, глава «Орда Инжиниринг» Самат Ордабаев заложил переданное ему имущество «Азбуки Жилья» за заем. По этому факту надзорный орган 20 октября направил дело в ДВД Астаны. Началось следствие по статье «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».