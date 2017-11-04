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07:50 (мск), источник: Newtimes.kz

У дольщиков «Азбуки жилья» вновь возникли проблемы

Генеральная прокуратура не удовлетворила просьбу дольщиков «Азбуки Жилья» о внесении протеста на решение суда, по которому их имущество передали компании «Орда Инжиниринг», передает телеканал «Астана».

Источник: Newtimes.kz

Как пояснил заместитель Генпрокурора Андрей Лукин на встрече с владельцами недостроенных квартир, протест затронул бы интересы остальных трех тысяч дольщиков.

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Напомним, после побега главы скандальной строительной компании из страны, в Астане остались недостроенными семь жилых комплексов.

В одном из них дольщики образовали сразу два строительных кооператива, одни — за то, чтобы их жилье достраивала управляющая компания, вторые — против.

«Орда Инжиниринг» — не строительная компания. У нас есть информация о том, что более трех миллиардов тенге не хватает на завершение. Потому что активы составляют 6 миллиардов, рассрочники у нас около 2 миллиардов. А на завершение всех домов нужно минимум 14. Остальные деньги где возьмет «Орда Инжиниринг», если она не имеет собственных средств. То есть это или мы сами будем доплачивать, или нас достроят до того уровня, что деньги закончатся и мы опять придем в акимат и генеральную прокуратуру, — пояснила инвестор Алия Мамедова.

Также по информации дольщиков, глава «Орда Инжиниринг» Самат Ордабаев заложил переданное ему имущество «Азбуки Жилья» за заем. По этому факту надзорный орган 20 октября направил дело в ДВД Астаны. Началось следствие по статье «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

Для решения проблемы недостроенных многоэтажек акимат Астаны создал межведомственную комиссию. Она занимается всеми вопросами строительства. В Генпрокуратуре открыли консультативно-совещательный орган. Он координирует работу правоохранительных органов, следственных действий, а также исполнения приговоров и решений судов по вопросам «Азбуки Жилья». Делом же сбежавшего в Австрию Ерканата Тайжанова прокуроры занимаются по дипканалам. По информации ведомства, уполномоченные органы этой страны уже готовят материал для проведения расследования.

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