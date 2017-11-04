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08:31 (мск), источник: Sputnik

Мирзиёев занялся ремесленниками

Президент Узбекистана заявил о необходимости создания реализации народными мастерами своей продукции на рынках и в супермаркетах, а при желании — открытия магазина в своем доме.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана накануне провел совещание, посвященное вопросам дальнейшего развития ремесленничества и всесторонней поддержки представителей этой отрасли, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Как отметил Мирзиёев, сегодня необходимо обеспечить финансирования перспективных проектов ремесленников, выделять им льготные кредиты, привлекать в сферу инвестиции международных финансовых институтов.

Глава государства поручил в этом плане разработать конкретные планы с учетом особенностей и традиций регионов, необходимости дойти до каждого ремесленника руководителям Торгово-промышленной палаты, Ассоциации «Хунарманд», «Микрокредитбанка» и первым заместителям хокимов районов.

Президент также дал указания по расширению ремесленнических центров, упрощению поставки изготовленной ими продукции покупателям. В частности, подчеркивалась необходимость создания широких возможностей для реализации народными мастерами своей продукции на рынках и в супермаркетах, а при желании — открытия магазина в своем доме.

«Для ремесленников, не имеющих постоянного торгового места, осуществляющих торговлю во временных точках, нужно создавать условия для добровольного использования ими кассового аппарата и торгового терминала на основе правил торговли, а также инкассации наличной выручки в коммерческие банки», — отметил глава государства.

Еще одна интересная инициатива Мирзиёева — создание в каждой области специальных выставок-ярмарок, в которых ремесленники будут участвовать бесплатно. Также им будет оказано содействие в участии в проводимых за рубежом выставках, фестивалях и ярмарках.

Не остался в стороне и вопрос об облегчении экспортной деятельности. Ремесленникам будет предоставлено право свободного распоряжения иностранной валютой, поступившей от экспорта собственной продукции, в частности, получения с банковского расчетного счета иностранной валюты в наличной форме.

Кроме того, планируется рассмотреть вопросы упрощения государственной регистрации ремесленников, предоставления им на льготной основе пустующих зданий для организации деятельности, обеспечения оборудованием, сырьем и необходимыми материалами.

Напомним, что сегодня в Узбекистане насчитывается 34 вида ремесленнической деятельности.

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