Тарасенко рассказал, как поможет федеральному бюджету

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Как рассказали в пресс-службе администрации Приморского края, среди основных вопросов, обсуждаемых на заседании, — реструктуризация задолженности бюджетов субъектов РФ по бюджетным кредитам, предоставление регионам дотаций и грантов из федерального бюджета.

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что основной объём дотаций регионам уже распределён — дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субсидии, это 100,4 миллиарда рублей.

«Главными приоритетами в местных бюджетах должны быть социальные обязательства, выполнение указов президента, а также стимулирование по привлечению в регионы инвестиций», — обозначил он, добавив, что регионы должны принимать реалистичные бюджеты.

Напомним, ранее «Deita.ru» писало, в работе комиссии принял участие врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. В ходе мероприятия он подчеркнул, что главная задача, которая стоит перед администрацией региона — дальнейшее сокращение госдолга.

«Нам необходимо находить свои источники дохода, привлекать инвестиции в регион, развивать производство, сельское хозяйство, осваивать новые месторождения. Именно успешное производство даст импульс и для социальной сферы края», — считает Андрей Тарасенко.

Отметим, задолженность Приморья по бюджетным кредитам на 1 ноября 2017 года составляет 3,78 миллиарда рублей. Реструктуризации подлежит 3,62 миллиарда.