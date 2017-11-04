Китайский инвестор планирует построить высокоскоростную железную дорогу Харбин-Владивосток
По железнодорожной линии будут осуществляться пассажирские и грузовые перевозки.
По железнодорожной линии будут осуществляться пассажирские и грузовые перевозки.
Владивосток, 4 ноября, PrimaMedia.
Строительство высокоскоростной железной дороги
«Сегодня хороший импульс получили для развития международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2». Лидеры наших стран поддерживают этот проект. Строятся мосты: железнодорожный — Нижнеленинское (ЕАО, РФ) — Тунцзян (КНР), автомобильный —
Предложенный проект по строительству железной дороги полностью укладывается в согласованную политику России и Китая по сопряжению Евразийского экономического союза с Экономическим поясом шелкового пути по фокусировке на ДФО. Инициатива, которая последовала от китайских партнеров, является конкретизацией этого сопряжения, — отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
«Учитывая экономические возможности Владивостока и
Директор «Чайна Рэйлвэй Дунфан Групп» отметил, что в приграничных территориях Китая проживает более 65 млн человек, что потенциально создает достаточную загруженность для окупаемости указанной железнодорожной линии.
Одной из основных точек притяжения при использовании данной железнодорожной линии может стать интегрированный развлекательный курорт Приморье. Реализация данного проекта будет способствовать развитию туристического сектора как Приморского края, так и всего Дальнего Востока.
Как отметил Цай Цзэминь, China Railway Group Limited — крупнейшая строительная корпорация, головной офис которой расположен в Пекине. China Railway Group Limited станет генеральным подрядчиком проекта.
«Мы является одними из самых крупных строительных подрядчиков Китая и входим в 500 крупнейших предприятий мира, находясь на 55 позиции рейтинга Fortune Global. 71% всех железных дорог КНР построено нашей компанией. Из них 95% — электромагистрали», — сказал Цай Цзэминь.
Он уточнил, что «Чайна Рэйлвэй Дунфан Групп» работает на зарубежных рынках более 20 лет. «Мы обладаем всеми компетенциями в области проектирования, строительства и инвестирования в транспортную инфраструктуру. Компанией реализован ряд крупных проектов в таких областях как строительство метро, участков железных дорог, которые по расстоянию могут быть сопоставлены с железной дорогой Харбин — Владивосток. Общий объем проектов, который реализуется сейчас компанией, оценивается в 3 млрд долларов США. “Чайна Рэйлвэй Дунфан Групп” разработает проектную документацию», — подчеркнул Цай Цзэминь.
В состав российской делегации вошли первый
На полях 22 регулярной встречи глав правительств России и Китая прошел ряд встреч с китайскими инвесторами