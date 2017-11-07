Победа русского сыра

Октябрьская революция 1917 года прервала традиции предпринимательства в России. Но в историях бизнесменов конца девятнадцатого — начала двадцатого веков легко найти параллели с современностью. Об этом наш фильм.

Из него вы узнаете:

— Что помогло русским молочникам завоевать Европу, и как появился бутерброд с сыром;.

— Какими были дореволюционные стартаперы, и почему даже благодарность царя не помогала им;.

— Можно ли было организовать новое производство без иностранцев, и на что брали кредиты невесты начала двадцатого века.