Победа русского сыра
Три истории о бизнесе в дореволюционной России.
Три истории о бизнесе в дореволюционной России.
Октябрьская революция 1917 года прервала традиции предпринимательства в России. Но в историях бизнесменов конца девятнадцатого — начала двадцатого веков легко найти параллели с современностью. Об этом наш фильм.
Из него вы узнаете:
— Что помогло русским молочникам завоевать Европу, и как появился бутерброд с сыром;.
— Какими были дореволюционные стартаперы, и почему даже благодарность царя не помогала им;.
— Можно ли было организовать новое производство без иностранцев, и на что брали кредиты невесты начала двадцатого века.