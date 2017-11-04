Более 48 миллионов рублей выделят краевые власти на подготовку Сочи к ЧМ-2018

В постановлении главы региона говорится, что деньги будут выделены в качестве субсидии «в целях софинансирования расходных обязательств по организации благоустройства территории города в связи с подготовкой и проведением Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года».