Делегация ЕБРР посетит Узбекистан
Делегация Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с первым
Делегация Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с первым
В рамках визита делегация ЕБРР проведет встречи и переговоры с официальными лицами Правительства, Сената Олий Мажлиса, Центрального банка, а также других ведущих финансовых учреждений Узбекистана.
Представители ЕББР и Узбекистана подпишут кредитные соглашения.
Представительная делегация ЕБРР также примет участие в международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания».