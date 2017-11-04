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14:05 (мск), источник: Uzdaily.uz

Делегация ЕБРР посетит Узбекистан

Делегация Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с первым вице-президентом Филиппом Беннетом 7 ноября 2017 года прибывает в Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Источник: Uzdaily.uz

В рамках визита делегация ЕБРР проведет встречи и переговоры с официальными лицами Правительства, Сената Олий Мажлиса, Центрального банка, а также других ведущих финансовых учреждений Узбекистана.

Представители ЕББР и Узбекистана подпишут кредитные соглашения.

Представительная делегация ЕБРР также примет участие в международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания».

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