Работавший со времен войны завод «Строймаш» закрылся в Башкирии

Источник: AP 2017

На сайте предприятия появилось сообщение о переносе производства на территорию Свердловской области.

«В настоящее время производство продукции АО “Завод Строймаш” (Республика Башкортостан, г. Стерлитамак), перенесено на производственную площадку АО “Стройдормаш”, г. Алапаевск», — говорится в сообщении.

Все текущие контракты предприятия также будут исполнены АО «Стройдормаш», уточнили в пресс-службе компании.

Стерлитамакский завод строительных машин был одним из крупнейших производителей строительного и сваебойного оборудования в России и СНГ. Предприятие было основано во время войны в 1944 году. Основными потребителями продукции завода были предприятия строительной, нефтегазовой, энергетической, транспортной отраслей.