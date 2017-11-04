Работавший со времен войны завод «Строймаш» закрылся в Башкирии
В Стерлитамаке закрылся завод «Строймаш». Предприятие было одним из крупнейших в России производителей строительной техники и сваебойного оборудования.
В Стерлитамаке закрылся завод «Строймаш». Предприятие было одним из крупнейших в России производителей строительной техники и сваебойного оборудования.
На сайте предприятия появилось сообщение о переносе производства на территорию Свердловской области.
«В настоящее время производство продукции АО “Завод Строймаш” (Республика Башкортостан, г. Стерлитамак), перенесено на производственную площадку АО “Стройдормаш”, г. Алапаевск», — говорится в сообщении.
Все текущие контракты предприятия также будут исполнены АО «Стройдормаш», уточнили в
Стерлитамакский завод строительных машин был одним из крупнейших производителей строительного и сваебойного оборудования в России и СНГ. Предприятие было основано во время войны в 1944 году. Основными потребителями продукции завода были предприятия строительной, нефтегазовой, энергетической, транспортной отраслей.
Причины прекращения деятельности завода на территории Башкирии не раскрываются. Руководство компании на момент публикации не было доступно для комментариев.