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12:32 (мск), источник: Ведомости

«Газпром» завершил строительство российской части «Турецкого потока»

«Газпром» завершил строительства морских участков «Турецкого потока» на территории России, первая нитка газопровода вошла в исключительную экономическую зону Турции. Об этом сообщает South Stream Transport B. V. («дочка» «Газпрома»).

Источник: РИА "Новости"

«Pioneering Spirit, крупнейшее в мире трубоукладочное и строительное судно, отметило данное событие, уложив в море трубные секции с российским и турецким флагами, символизирующими пересечение границы исключительной экономической зоны между двумя странами», — приводит «РИА Новости» текст сообщения компании.

Всего «Газпром» уже построил по двум ниткам «Турецкого потока» 448 км.

Теперь судно Pioneering Spirit продолжит укладку труб до участка берегового примыкания в Турции.

Строительство первой нитки планируется закончить в марте 2018 г.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет готова продолжать работу по строительству второй нитки «Турецкого потока» только после получения юридических гарантий от Евросоюза. Москва хочет быть уверена, что ЕС не начнет чинить препятствий, когда строительство «Турецкого потока» уже будет идти к завершению, пояснил глава российского МИДа.

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