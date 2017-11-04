«Газпром» завершил строительство российской части «Турецкого потока»

«Pioneering Spirit, крупнейшее в мире трубоукладочное и строительное судно, отметило данное событие, уложив в море трубные секции с российским и турецким флагами, символизирующими пересечение границы исключительной экономической зоны между двумя странами», — приводит «РИА Новости» текст сообщения компании.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет готова продолжать работу по строительству второй нитки «Турецкого потока» только после получения юридических гарантий от Евросоюза. Москва хочет быть уверена, что ЕС не начнет чинить препятствий, когда строительство «Турецкого потока» уже будет идти к завершению, пояснил глава российского МИДа.