Молдавские садоводы рассчитывают на увеличение экспорта яблок

Виталий Обрежану заложил яблоневый сад пять лет назад. С 35-ти гектаров это осенью собрали почти 1600 тонн фруктов. В холодильнике урожай можно сохранить до конца мая. Большая часть пойдет на экспорт.



«Начнем отгрузку, когда цены немного вырастут. Пока за килограмм предлагают от 30 до 50 центов, зависит от сорта и качества», — добавил предприниматель Виталий Обрежану.



«В этом году нам выпал реальный шанс увеличить поставки свежих фруктов на европейский рынок. В Евросоюзе импорт вырастет на 42 с лишним процента», — сказал исполнительный директор «Молдова-Фрукт» Юрий Фалэ.



В Молдове в этом году собрали 430 тысяч тонн яблок. Урожай превысил прошлогодний на 3%.