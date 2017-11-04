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12:35 (мск), источник: Publika.md

Молдавские садоводы рассчитывают на увеличение экспорта яблок

Урожай яблок в странах Евросоюза в этом году — на 18% меньше прошлогоднего. Поэтому молдавские садоводы рассчитывают на увеличение экспорта.

Источник: Publika.md

«Год для фермеров был удачным. Яблоки качественные, и мы рады предложить их потенциальным клиентам», — сказал предприниматель Виталий Обрежану.

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Виталий Обрежану заложил яблоневый сад пять лет назад. С 35-ти гектаров это осенью собрали почти 1600 тонн фруктов. В холодильнике урожай можно сохранить до конца мая. Большая часть пойдет на экспорт.

«Начнем отгрузку, когда цены немного вырастут. Пока за килограмм предлагают от 30 до 50 центов, зависит от сорта и качества», — добавил предприниматель Виталий Обрежану.

«В этом году нам выпал реальный шанс увеличить поставки свежих фруктов на европейский рынок. В Евросоюзе импорт вырастет на 42 с лишним процента», — сказал исполнительный директор «Молдова-Фрукт» Юрий Фалэ.

В Молдове в этом году собрали 430 тысяч тонн яблок. Урожай превысил прошлогодний на 3%.

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