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15:42 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан готов к транзиту электричества из Туркменистана в страны ЦА

Республика подготовила линии напряжением 220 и 500 кВ, и как только Туркменистан заключит контракты по поставке электроэнергии в другие страны, Узбекистан будет готов задействовать эти линии и осуществлять транзит.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Узбекистан завершил подготовку своей энергосистемы к перетоку электричества из Туркменистана. Об этом сообщил корреспонденту Sputnik на полях 51-го заседания Электроэнергетического совета СНГ начальник управления стратегического развития «Узбекэнерго» Эсо Садуллаев.

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Ранее Министерство энергетики Туркменистана и компания «Узбекэнерго» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере транзита и перетока электроэнергии. Планируется, что в рамках данного документа будет осуществляться транзит электроэнергии из Туркменистана в энергосистему Центральной Азии через Узбекистан.

«На сегодняшний день наша энергосистема готова для обеспечения транзита электричества из Туркменистана в другие страны Центральной Азии. Мы подготовили линии напряжением 220 и 500 кВ между Узбекистаном и Туркменистаном. Как только Туркменистан заключит контракты по поставке электроэнергии в другие страны, мы будем готовы задействовать эти линии и осуществлять транзит», — отметил Sputnik Садуллаев.

Напомним, что Узбекистан сегодня предпринимает ряд мер по расширению и усилению работы так называемого единого энергетического кольца в Центральной Азии. Оно было создано еще при Советском Союзе и позволяло Узбекистану, Казахстану, Таджикистану и Кыргызстану пользоваться общими мощностями и не испытывать проблем с нехваткой электричества. Однако после распада СССР система постепенно потеряла свое значение из-за разногласий между государствами.

Сегодня энергосистема Узбекистана и Центральной Азии уже работает в режиме кольца напряжением 500 кВ и 220 кВ, созданы параллельно работающие участки между Узбекистаном, Казахстаном и Кыргызстаном. Также прилагаются усилия по включению в кольцо и Афганистана.

Ежегодно в стране вырабатывается свыше 60 миллиардов кВт/час электроэнергии, из которых 10% производится ГЭС и 90% — тепловыми электростанциями. Потребление электроэнергии увеличивается с каждым годом. Так, если в 2000 году месячное потребление одной семьи составляло 114 кВт/час, то к 2016 году оно увеличилось на 35% и достигло 160 кВт/час.

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