Рост цен на нефть превзошел ожидания экспертов в октябре
Ни один из опрошенных экспертов не ожидал значительного роста котировок цен на нефть.
Ни один из опрошенных экспертов не ожидал значительного роста котировок цен на нефть.
Во второй половине октября аналитический центр АФК провела очередной ежемесячный опрос среди профессионального сообщества, чтобы узнать прогнозы по изменению основных экономических индикаторов, среди которых: нефть, доллар США, российский рубль и базовая ставка Нацбанка РК.
Изменение цен на валютных, денежных, фондовых, фондовых и прочих рынках является следствием большого множества экономических и политических событий, происходящих во всем мире. Прогнозирование предполагает целый ряд допущений, которые могут моментально терять свою актуальность. В этой связи АФК рекомендует осторожно относиться к любым прогнозам, озвучиваемым в информационном пространстве.
Представленные результаты не являются инвестиционной рекомендацией и отражают суждения независимых экспертов, которые могут в значительной степени отличаться от реальной ситуации. АФК, равно как и участники данного исследования, не несут ответственности за представленные в данном обзоре прогнозы, являющиеся не более чем суждениями в один конкретный момент времени.
Во второй половине октября АФК провела очередной ежемесячный опрос среди профессионального сообщества, итоги которого мы резюмируем ниже [1].
Brent (ICE, Generic): ни один из опрошенных экспертов не ожидал цену на нефть по итогам октября в диапазоне $60,4−62,4 за баррель (ожидания — 57,2; факт — 61,4; тек. — 60,8). На момент рассылки опроса цены на нефть находились на уровне $58,2 за баррель, т.е. эксперты не ожидали значительного роста котировок по итогам октября. Так, за октябрь Brent подорожал на 6,7%, с $56,12 до 61,37 за баррель. Между тем около 19% респондентов ожидали нефть на уровне $60 за баррель по итогам месяца.
USDRUB (SpotT+1): 41% респондентов оказались наиболее точны, ожидая российский рубль в диапазоне 57,9−58,7 рублей за один доллар США (ожидания — 57,9; факт — 58,33; тек. — 58,18). На момент рассылки опроса российский рубль находился вблизи отметки в 57,44 рубля за доллар, т.е. участники рынка ожидали незначительного ослабления российской валюты. При этом за октябрь пара USDRUB ослабла на 1,5%, с 57,49 до 58,33 рубля за доллар.
USDKZT (SpotT+0): более половины респондентов (56%) оказались точны, ожидая казахстанский тенге в диапазоне 333,0−336,5 тенге за один доллар США (ожидания — 335,0; факт — 334,71; тек. — 334,27). На момент рассылки опроса казахстанский тенге находился вблизи отметки в 333,57 тенге за доллар, т.е. эксперты ожидали несущественного ослабления казахстанского тенге. Отмечаем, за октябрь курс национальной валюты к доллару США укрепился на 1,9%, с 341,24 до 334,71 тенге за доллар.
RUBKZT (SpotT+0): половина (49%) экспертов ожидало, что российский рубль будет торговаться в диапазоне 5,7 — 5,8 тенге за рубль (ожидания — 5,8; факт 5,77; тек. — 5,76). На момент рассылки опроса казахстанский тенге находился вблизи отметки в 5,83 тенге за рубль, т.е. абсолютное большинство ожидало некоторой корректировки пары RUBKZT.
Базовая ставка НБРК: менее половины (44%) ожидают сохранения базовой ставки НБРК (тек. 10,25%) на следующем заседании (27 ноября). Еще 52% ожидают снижения базовой ставки, большинство из которых (41%) ожидают, что НБРК снизит ставку на 25 б.п. до 10,0% годовых, т.е. большинство экспертов ожидают изменения действующего коридора. Напоминаем, следующее заседание по базовой ставке будет последним в этом году.
Ни один из респондентов не оказался прав по всем вышеперечисленным показателям одновременно: максимальное количество совпадений не превышало три совпадения.
Отмечаем, за последний месяц произошло достаточно много внутренних и внешних событий, оказавших влияние на денежные, фондовые, товарные рынки. Приведем несколько примеров:
— Сохранение базовой ставки НБРК на уровне 10,25% годовых.
— Снижение ключевой ставки Банком России до 8,25% годовых.
— Сохранение текущего уровня процентных ставок (1—1,25%) ФРС США.
— Повышение процентной ставки (до 0,5%) Банком Англии впервые за более чем десять лет.
— Решения ЕЦБ сохранить базовою ставку на прежнем уровне (0,0%) и сократить ежемесячный объем скупки активов до 30 млрд евро с 60 млрд евро с января 2018 года.
— Выдвижение более умеренного кандидата Дж. Пауэлла на пост следующего главы ФРС президентом США Д. Трампом.
— Рост курса криптовалюты биткоин выше $7 тыс. с рыночной капитализацией свыше $117 млрд.
— Ожидания о пролонгации соглашения ОПЕК+ еще на 9 месяцев до конца 2018 года на заседании 30 ноября в Вене.
— Снижение числа активных буровых установок в США.
— Не ратифицирование договора по ядерной программе Ирана Дональдом Трампом.
— Захват иракскими войсками города Киркук у курдских властей.
— Подтверждение агентством Fitch Ratings долгосрочных рейтингов Казахстана в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB» со стабильным прогнозом.
— Объявление о независимости Каталонией и приостановление ее статуса автономии Мадридом при активизации статьи 155 конституции Испании.
— Одобрение резолюции о бюджете США на 2018 финансовый год Палатой представителей Конгресса.
— Победа на выборах в Японии
С высокой вероятностью многие из произошедших событий (в том числе не перечисленных) не могли в полной мере учитываться респондентами, в то время как само влияние данных событий на чувствительные для Казахстана группы активов представляется трудно исчислимым и неоднозначным. Тем не менее полученные результаты оказывают позитивное влияние на качество информации в пространстве и дают представление о текущих ожиданиях профессионального сообщества. АФК выражает благодарность участвовавшим в опросе респондентам и надеется на дальнейшее конструктивное сотрудничество.