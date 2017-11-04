Рост цен на нефть превзошел ожидания экспертов в октябре

Источник: Forbes.kz

Во второй половине октября аналитический центр АФК провела очередной ежемесячный опрос среди профессионального сообщества, чтобы узнать прогнозы по изменению основных экономических индикаторов, среди которых: нефть, доллар США, российский рубль и базовая ставка Нацбанка РК.

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Изменение цен на валютных, денежных, фондовых, фондовых и прочих рынках является следствием большого множества экономических и политических событий, происходящих во всем мире. Прогнозирование предполагает целый ряд допущений, которые могут моментально терять свою актуальность. В этой связи АФК рекомендует осторожно относиться к любым прогнозам, озвучиваемым в информационном пространстве.

Представленные результаты не являются инвестиционной рекомендацией и отражают суждения независимых экспертов, которые могут в значительной степени отличаться от реальной ситуации. АФК, равно как и участники данного исследования, не несут ответственности за представленные в данном обзоре прогнозы, являющиеся не более чем суждениями в один конкретный момент времени.

Во второй половине октября АФК провела очередной ежемесячный опрос среди профессионального сообщества, итоги которого мы резюмируем ниже [1].

Brent (ICE, Generic): ни один из опрошенных экспертов не ожидал цену на нефть по итогам октября в диапазоне $60,4−62,4 за баррель (ожидания — 57,2; факт — 61,4; тек. — 60,8). На момент рассылки опроса цены на нефть находились на уровне $58,2 за баррель, т.е. эксперты не ожидали значительного роста котировок по итогам октября. Так, за октябрь Brent подорожал на 6,7%, с $56,12 до 61,37 за баррель. Между тем около 19% респондентов ожидали нефть на уровне $60 за баррель по итогам месяца.

USDRUB (SpotT+1): 41% респондентов оказались наиболее точны, ожидая российский рубль в диапазоне 57,9−58,7 рублей за один доллар США (ожидания — 57,9; факт — 58,33; тек. — 58,18). На момент рассылки опроса российский рубль находился вблизи отметки в 57,44 рубля за доллар, т.е. участники рынка ожидали незначительного ослабления российской валюты. При этом за октябрь пара USDRUB ослабла на 1,5%, с 57,49 до 58,33 рубля за доллар.

USDKZT (SpotT+0): более половины респондентов (56%) оказались точны, ожидая казахстанский тенге в диапазоне 333,0−336,5 тенге за один доллар США (ожидания — 335,0; факт — 334,71; тек. — 334,27). На момент рассылки опроса казахстанский тенге находился вблизи отметки в 333,57 тенге за доллар, т.е. эксперты ожидали несущественного ослабления казахстанского тенге. Отмечаем, за октябрь курс национальной валюты к доллару США укрепился на 1,9%, с 341,24 до 334,71 тенге за доллар.

RUBKZT (SpotT+0): половина (49%) экспертов ожидало, что российский рубль будет торговаться в диапазоне 5,7 — 5,8 тенге за рубль (ожидания — 5,8; факт 5,77; тек. — 5,76). На момент рассылки опроса казахстанский тенге находился вблизи отметки в 5,83 тенге за рубль, т.е. абсолютное большинство ожидало некоторой корректировки пары RUBKZT.

Базовая ставка НБРК: менее половины (44%) ожидают сохранения базовой ставки НБРК (тек. 10,25%) на следующем заседании (27 ноября). Еще 52% ожидают снижения базовой ставки, большинство из которых (41%) ожидают, что НБРК снизит ставку на 25 б.п. до 10,0% годовых, т.е. большинство экспертов ожидают изменения действующего коридора. Напоминаем, следующее заседание по базовой ставке будет последним в этом году.

Ни один из респондентов не оказался прав по всем вышеперечисленным показателям одновременно: максимальное количество совпадений не превышало три совпадения.

Отмечаем, за последний месяц произошло достаточно много внутренних и внешних событий, оказавших влияние на денежные, фондовые, товарные рынки. Приведем несколько примеров:

— Сохранение базовой ставки НБРК на уровне 10,25% годовых.

— Снижение ключевой ставки Банком России до 8,25% годовых.

— Сохранение текущего уровня процентных ставок (1—1,25%) ФРС США.

— Повышение процентной ставки (до 0,5%) Банком Англии впервые за более чем десять лет.

— Решения ЕЦБ сохранить базовою ставку на прежнем уровне (0,0%) и сократить ежемесячный объем скупки активов до 30 млрд евро с 60 млрд евро с января 2018 года.

— Выдвижение более умеренного кандидата Дж. Пауэлла на пост следующего главы ФРС президентом США Д. Трампом.

— Рост курса криптовалюты биткоин выше $7 тыс. с рыночной капитализацией свыше $117 млрд.

— Ожидания о пролонгации соглашения ОПЕК+ еще на 9 месяцев до конца 2018 года на заседании 30 ноября в Вене.

— Снижение числа активных буровых установок в США.

— Не ратифицирование договора по ядерной программе Ирана Дональдом Трампом.

— Захват иракскими войсками города Киркук у курдских властей.

— Подтверждение агентством Fitch Ratings долгосрочных рейтингов Казахстана в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB» со стабильным прогнозом.

— Объявление о независимости Каталонией и приостановление ее статуса автономии Мадридом при активизации статьи 155 конституции Испании.

— Одобрение резолюции о бюджете США на 2018 финансовый год Палатой представителей Конгресса.

— Победа на выборах в Японии Либерально-демократической партии премьер-министра Синдзо Абе.