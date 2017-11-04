РЖД возобновят продажу билетов в плацкарт и общие вагоны до 16 ноября

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Ранее сообщалось, что РЖД с 3 ноября приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования, отправляющихся после Нового года. Это связано с тем, что ФАС еще не определилась с тарифами на 2018 г.

«Минтранс России совместно с ФАС России выработают консолидированную позицию по вопросу установления тарифов на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах на 2018 г.», — говорится в сообщении ФАС.