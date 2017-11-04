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15:57 (мск), источник: СуперОмск

Омская область получит 16 млрд, чтобы «не проесть» бюджет следующего года

3 ноября врио губернатора Омской области Александр Бурков принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Дмитрия Козака, которая рассматривала вопросы федеральной поддержки регионов на 2018 год.

Источник: Reuters

Омской области было решено увеличить нецелевое финансирование, сообщает итоги заседания пресс-служба облправительства.

В следующем году Омская область получи 6,6 млрд рублей в качестве дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и 8,5 млрд рублей дотации на сбалансированность, которая стала максимальной среди российских регионов и рекордной для самой Омской области. Так, в предыдущие годы размер данной дотации для омского региона не превышал 1,7 млрд рублей.

«Это хороший результат, который даёт нам задел в 2018 году. Это гарантирует сохранение социального бюджета, выполнение тех социальных обязательств перед ветеранами, инвалидами и другими группами, которые входят у нас в фонд социальной помощи — это первый момент. Безусловно, мы сможем выполнить свои обязательства по повышению заработной платы для педагогов, врачей и работников социальной сферы. Но и самое главное, чтобы эти деньги эффективно были потрачены, и мы могли сформировать бюджет развития. Не просто их “проесть” в следующем году, а заложить фундамент, который позволит сделать прорывные экономические проекты, в том числе в социальной сфере и спорте. Это один элемент из будущего всей Омской области», — прокомментировал Бурков.

На данный момент проект бюджета региона на 2018 год сформирован без дефицита с доходами и расходами в размере 71,1 млрд рублей.

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