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18:16 (мск), источник: РБК

Китай спустил на воду крупнейшее в Азии судно для создания островов

В Китае прошел спуск на воду землечерпательного судна «Тянкун». Это судно, которое является крупнейшим образцом такого рода кораблей в Азии, может применяться для насыпки островов, сообщает The China Daily со ссылкой на сообщение Морского проектно-исследовательского института в Шанхае.

Во время загрузки произошла ошибка.

Водоизмещение «Тянкуна» составляет 17 тыс. тонн. До этого рекорд по размеру среди кораблей подобного класса в Азии держал другой китайский корабль, «Тяньцзинь». «Тянкун» способен за час перекачать с глубины в 35 м на поверхность порядка 6 тыс. кубометров песка.

Таким образом, он может применяться как для расчистки каналов, так и для насыпания новых остров и формирования береговой линии.
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При этом «Тянкун» полностью автоматизирован. Управление судном ведут компьютеры с минимальным участием человека. Строительство «Тянкуна» началось в 2016 году. По планам он должен быть полностью введен в строй к июню 2018 года.

Строительство искусственных островов активно применяется Китаем в территориальном споре в районе Южно-Китайского моря. Напряженность в этом регионе сохраняется уже долгое время. Спорным остается вопрос принадлежности ряда участков моря и нефтегазовых месторождений в этом районе. На территории в районе островов Спратли одновременно претендуют Вьетнам, Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней. Китай уже построил в этом районе искусственный остров, который вызывает недовольство других сторон. Патрулирование в Южно-Китайском море осуществляют и США. Летом корабль ВМС США прошел в 19 км от искусственного острова, что вызвало протест со стороны Пекина.

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