Китай спустил на воду крупнейшее в Азии судно для создания островов

Водоизмещение «Тянкуна» составляет 17 тыс. тонн. До этого рекорд по размеру среди кораблей подобного класса в Азии держал другой китайский корабль, «Тяньцзинь». «Тянкун» способен за час перекачать с глубины в 35 м на поверхность порядка 6 тыс. кубометров песка.

Таким образом, он может применяться как для расчистки каналов, так и для насыпания новых остров и формирования береговой линии.

При этом «Тянкун» полностью автоматизирован. Управление судном ведут компьютеры с минимальным участием человека. Строительство «Тянкуна» началось в 2016 году. По планам он должен быть полностью введен в строй к июню 2018 года.