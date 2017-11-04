Партия зараженной хурмы из Кыргызстана направлялась в Алматы

В Жамбылской области созданы 4 мобильные группы по контролю за перемещением подкарантинной продукции, в которых задействованы 30 инспекторов по карантину растений.

С момента усиления фитосанитарного контроля досмотрено 736 грузовых автомашин с подкарантинной продукцией общим весом более 8124,534 тонн.

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По результатам контроля выявлено 121 факт нарушений в области карантина растений.



В частности, зафиксировано 47 фактов обнаружения карантинных объектов, в том числе:

— в 21 случаях восточная плодожорка в продукции — сухофрукты, курага, орехи, арахис, яблоки, груша весом — 261,9 тонн;

— в 11 случаях червец Комстока в продукции — хурма, гранат, виноград весом — 143,71 тонна;

— в 7 случаях повилика в продукции — виноград весом — 74,14 тонны;

— в 6 случаях золотистая картофельная нематода в продукции — картофель весом — 56,9 тонн;

— в 1 случае впервые выявлено азиатская ягодная дрозофила в продукции — виноград весом — 5,1 тонна;

— в 1 случае картофельная моль в продукции — картофель весом — 22 тонны.

Зафиксировано 74 факта нарушения фитосанитарных требований (отсутствие фитосанитарного сертификата, отсутствие маркировки на упаковке, переадресовка подкарантинной продукции в пути следования).



Приняты следующие меры: по 8 фактам — наложены штрафы на сумму 295 тыс. тенге, по 115 фактам — груз возвращен в Кыргызстан, общий вес возврата — 1159,2492 тонн.