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10:27 (мск), источник: РИА Новости

В Татарстане до конца года сдадут пять проблемных домов дольщиков

КАЗАНЬ, 3 ноя — РИА Новости, Ирина Дурницына. Пять проблемных объектов долевого строительства планируется сдать в Татарстане до конца текущего года, сообщает в пятницу пресс-служба президента республики со ссылкой на первого заместителя премьер-министра Татарстана Рустама Нигматуллина.

Источник: РИА Новости

Вице-премьер в пятницу встретился с представителями инициативных групп дольщиков незавершенных домов ГК «Фон», ООО Фирма «Свей» и ООО «Стройком».

Рустам Нигматуллин сообщил, что в 2017 году в республике сданы в эксплуатацию четыре объекта на 853 квартиры, что позволило удовлетворить требования 509 обманутых дольщиков. Всего сегодня под наблюдением правительства Татарстана находится 35 проблемных домов (шесть из них уже сданы, но по ним имеются факты двойных продаж), — говорится в сообщении.

Как отметил вице-премьер, строительно-монтажные работы в настоящее время ведутся на девяти объектах, шесть из которых находятся в высокой степени готовности, пять объектов планируется сдать до конца текущего года. «По оставшимся домам в разной степени есть понимание и подходы по их дальнейшей достройке… Дома в более высокой степени готовности и не требующие больших затрат будут сдаваться первыми», — уточнил он.
Как отметил вице-премьер, строительно-монтажные работы в настоящее время ведутся на девяти объектах, шесть из которых находятся в высокой степени готовности, пять объектов планируется сдать до конца текущего года. «По оставшимся домам в разной степени есть понимание и подходы по их дальнейшей достройке… Дома в более высокой степени готовности и не требующие больших затрат будут сдаваться первыми», — уточнил он.

Нигматуллин напомнил, что в республике применяется схема, согласно которой в случае достройки проблемных домов инвестор-застройщик получает земельный участок без проведения торгов. Совместно с исполкомом Казани принято решение о выделении такого земельного участка площадью 17,7 гектара в районе Аракчино. Ранее в республике был создан Республиканский фонд поддержки, которому передан земельный участок площадью 759,9 гектара. Часть данной территории, по словам вице-премьера, также планируется направить на решение проблем обманутых дольщиков. Он добавил, что параллельно ведется работа еще по четырем земельным участкам, которые на данный момент находятся в федеральной собственности.

Первый вице-премьер отметил, что основные проблемные долевые объекты сосредоточены у застройщиков, находящихся в различных стадиях банкротства — ООО Фирма «Свей» и ГК «Фон». В отношении руководителей данных организаций ведутся следственные мероприятия, в том числе выявляются активы для завершения строительства домов. Нигматуллин подчеркнул, что решение проблем обманутых дольщиков находится под личным контролем президента Татарстана.

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