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00:42 (мск), источник: РИА Новости

В России вступают в силу новые правила провоза ручной клади в самолете

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Изменения в Федеральные авиационные правила (ФАП) в части провоза ручной клади в самолетах, в соответствии с которыми теперь пассажирам придется внимательнее выбирать, что взять с собой на борт, вступают в силу.

Источник: РИА Новости

Ранее был принят закон, разрешающий авиакомпаниям продавать билеты по безбагажным тарифам. Теперь перевозчики могут предложить пассажирам невозвратные билеты, которые не будут включать в себя норму бесплатного багажа, а только ручную кладь. При этом возвратные тарифы должны в обязательном порядке включать бесплатный багаж.

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В соответствии с новым законом Минтранс подготовил поправки в ФАП. Так, норма бесплатного провоза ручной клади, установленная авиакомпанией, не может быть меньше пяти килограммов. Помимо этого, пассажир сможет взять с собой рюкзак, дамскую сумку или портфель с вложенными в них вещами, верхнюю одежду, букет цветов, детское питание для ребенка во время полета, костюм в портпледе, детскую люльку или коляску при перевозке ребенка, костыли, трости, ходунки, роллаторы и иные технические средства реабилитации, складную кресло-коляску, лекарственные препараты и товары, купленные в магазинах duty free.

При этом вес и габариты рюкзака и пакетов с товарами из магазинов duty free Минтранс предлагает авиакомпаниям устанавливать самостоятельно.

Кроме того, теперь при регистрации на рейс или посадке в салон перевозчики могут потребовать от пассажира взвесить его ручную кладь. На вещи, находящиеся при пассажире, также не будет прикрепляться бирка «ручная кладь».

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