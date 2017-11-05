В России вступают в силу новые правила провоза ручной клади в самолете

Источник: РИА Новости

Ранее был принят закон, разрешающий авиакомпаниям продавать билеты по безбагажным тарифам. Теперь перевозчики могут предложить пассажирам невозвратные билеты, которые не будут включать в себя норму бесплатного багажа, а только ручную кладь. При этом возвратные тарифы должны в обязательном порядке включать бесплатный багаж.

Видео Вес багажа летящих вместе пассажиров разрешили суммировать

В соответствии с новым законом Минтранс подготовил поправки в ФАП. Так, норма бесплатного провоза ручной клади, установленная авиакомпанией, не может быть меньше пяти килограммов. Помимо этого, пассажир сможет взять с собой рюкзак, дамскую сумку или портфель с вложенными в них вещами, верхнюю одежду, букет цветов, детское питание для ребенка во время полета, костюм в портпледе, детскую люльку или коляску при перевозке ребенка, костыли, трости, ходунки, роллаторы и иные технические средства реабилитации, складную кресло-коляску, лекарственные препараты и товары, купленные в магазинах duty free.

При этом вес и габариты рюкзака и пакетов с товарами из магазинов duty free Минтранс предлагает авиакомпаниям устанавливать самостоятельно.