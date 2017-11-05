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04:34 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Джефф Безос продал акции Amazon на $1,1 млрд

Основатель и глава Amazon Джефф Безос за неделю продал 1 млн акций компании за $1,1 млрд, передает Bloomberg. Сейчас у него около 80 млн — 16,4% — акций Amazon.

На что пойдут вырученные средства, агентство не сообщает, однако напоминает, что в апреле господин Безос предупреждал о продаже акций и обещал вкладывать выручку в свой космический проект Blue Origin LLC.

Как отмечает The Verge, у Джеффа Безоса нет публичных благотворительных фондов. По информации издания, миллиардер может вложиться в газету The Washington Post, которой он владеет с 2013 года.

В конце октября основатель и глава Amazon возглавил список самых богатых людей в мире, опередив основателя Microsoft Билла Гейтса. Как сообщает агентство Bloomberg и журнал Forbes, тогда за сутки состояние господина Безоса увеличилось на $10 млрд. Это произошло после публикации квартального отчета Amazon.

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