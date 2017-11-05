Джефф Безос продал акции Amazon на $1,1 млрд

На что пойдут вырученные средства, агентство не сообщает, однако напоминает, что в апреле господин Безос предупреждал о продаже акций и обещал вкладывать выручку в свой космический проект Blue Origin LLC.

Как отмечает The Verge, у Джеффа Безоса нет публичных благотворительных фондов. По информации издания, миллиардер может вложиться в газету The Washington Post, которой он владеет с 2013 года.