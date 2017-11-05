На Кандымском месторождении начали добывать газ

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Компания «Лукойл» завершила строительство первой очереди газоперерабатывающего завода в рамках проекта обустройства Кандымской группы месторождений в Узбекистане. Об этом сообщает ИА «Жахон».

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«Компания “Лукойл” на пять месяцев раньше установленного срока после успешного завершения пуско-наладочных работ ввела в строй первую очередь Кандымского газоперерабатывающего завода», — отмечается в сообщении.

Мощность первой очереди рассчитана на переработку 4,05 миллиарда кубометров газа в год.

Также завершены работы по строительству вахтового городка, предзаводской зоны, системы автодорог, объектов внешнего электроснабжения и водоснабжения, системы сбора и трубопровода экспортного газа.

«В настоящий момент ведутся работы по строительству второй очереди ГПЗ, завершение которой планируется в июле 2018 года», — уточняет агентство.

В ноябре 2007 года компанией были введены в эксплуатацию месторождение «Хаузак-Шады» мощностью производства 3,4 миллиарда кубометров газа в год, в мае 2015 года месторождение «Кувачи-Алат и Северное Шады» мощностью производства 2,1 миллиарда кубометров газа в год, в июле 2017 года — месторождения Гиссарской группы мощностью производства 5 миллиардов кубометров газа в год.