На Кандымском месторождении начали добывать газ
В настоящий момент ведутся работы по строительству второй очереди газоперерабатывающего завода, завершение которой планируется в июле 2018 года.
В настоящий момент ведутся работы по строительству второй очереди газоперерабатывающего завода, завершение которой планируется в июле 2018 года.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Компания «Лукойл» завершила строительство первой очереди газоперерабатывающего завода в рамках проекта обустройства Кандымской группы месторождений в Узбекистане. Об этом сообщает ИА «Жахон».
«Компания “Лукойл” на пять месяцев раньше установленного срока после успешного завершения
Мощность первой очереди рассчитана на переработку 4,05 миллиарда кубометров газа в год.
Также завершены работы по строительству вахтового городка, предзаводской зоны, системы автодорог, объектов внешнего электроснабжения и водоснабжения, системы сбора и трубопровода экспортного газа.
«В настоящий момент ведутся работы по строительству второй очереди ГПЗ, завершение которой планируется в июле 2018 года», — уточняет агентство.
В ноябре 2007 года компанией были введены в эксплуатацию месторождение «Хаузак-Шады» мощностью производства 3,4 миллиарда кубометров газа в год, в мае 2015 года месторождение «Кувачи-Алат и Северное Шады» мощностью производства 2,1 миллиарда кубометров газа в год, в июле 2017 года — месторождения Гиссарской группы мощностью производства 5 миллиардов кубометров газа в год.
В 2018 году со всех месторождений в рамках СРП планируется добыча в объеме 14,7 миллиарда кубометров газа. Всего с начала реализации двух СРП накопленная добыча составила 45 миллиардов кубометров газа.